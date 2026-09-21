In unsicheren Zeiten ist eine konsequent neutrale Politik überlebenswichtig für unser Land. Lesen Sie hier, was das heisst.

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Manche sind verunsichert: Was bedeutet es für die Schweiz, neutral zu sein? Was heisst es für die Schweizerinnen und Schweizer? Dürfen sie keine eigene Meinung haben? Doch! Wir kennen keine Gesinnungsneutralität. Schon im Zweiten Weltkrieg war völlig klar, wo die Sympathien der Bevölkerung lagen. Trotzdem blieb die Schweiz neutral – und deshalb verschont von Zerstörung, Tod und unermesslichem Leid. Wenn wir von schweizerischer Neutralität sprechen, bezieht sich das auf die im Völkerrecht festgelegten Rechte und Pflichten der Eidgenossenschaft – und auf ihre offizielle Aussenpolitik.

Die unverzichtbaren Säulen der Neutralität Die schweizerische Neutralität ruht auf drei unverzichtbaren Säulen. Sie ist: Immerwährend. Das heisst, sie gilt ständig und nicht nach Belieben von Fall zu Fall. Das macht die Schweiz für alle Länder verlässlich und glaubwürdig. Bewaffnet. Das bedeutet, dass wir über eine starke Armee verfügen, die uns verteidigen kann und ein anderes Land davon abhält, uns anzugreifen. Umfassend. Das heisst, wir lassen uns nicht in Kriege, aber auch nicht in Sanktionen verwickeln – ausser, sie werden von der Staatengemeinschaft der UNO beschlossen und sind somit völkerrechtlich abgestützt.

Frieden und Sicherheit – dank der Neutralitätsinitiative Diese drei Säulen stützen gemeinsam die schweizerische Neutralität. Fällt eine davon weg, stürzt das ganze schützende Gebäude ein. Weil wir daran festhielten, konnten wir über 200 Jahre in Frieden, Sicherheit, Freiheit und Wohlstand leben. Die Neutralitätsinitiative garantiert, dass dies so bleibt. Jetzt und in Zukunft. Stimmen darum auch Sie am 27. September JA.