Vom 2. bis 4. Oktober 2026 verwandelt sich die BERNEXPO in die ultimative Popkultur-Welt. Das HeroFest vereint Gaming, Esports, Anime und Cosplay zu einem unvergesslichen Erlebnis. Entdecken Sie Neuheiten und sichern Sie sich Tickets!

Treten Sie ein in eine Welt jenseits des Alltags! Vom 2. bis 4. Oktober 2026 wird das Gelände der BERNEXPO zum pulsierenden Treffpunkt für über 30'000 Fans aus der Schweiz und dem Ausland. Das HeroFest ist längst nicht mehr nur eine Messe, es ist ein dreitägiges Fest der Popkultur, das Sie hautnah erleben müssen.

Für Gamer und Esports-Fans bietet das Event alles, was das Herz begehrt. Von spannenden Turnieren und Cosplay Contests bis hin zu den neuesten Digital Games, die angespielt werden können. Tauchen Sie ein in packende Wettkämpfe, feuern Sie Ihre Favoriten an oder beweisen Sie selbst Ihre Fähigkeiten an Controller und Tastatur.

Doch das HeroFest 2026 bietet weit mehr als leuchtende Bildschirme. In der neuen Cosplay-Halle präsentieren talentierte Künstlerinnen und Künstler ihre atemberaubenden, handgemachten Kostüme und erwecken ihre liebsten Helden aus Anime, Manga und Videospielen zum Leben. Wer es historischer mag, kommt beim «Hero Midgard» auf seine Kosten: Ein mittelalterlicher Markt lockt mit authentischer Handwerkskunst, köstlichem Essen und stimmungsvoller Musik.

Auch Analog-Spieler finden hier ihr Paradies. Unzählige Tabletop-Runden, Trading-Card-Games und klassische Brettspiele laden zum gemeinsamen Tüfteln und Strategieren ein. Zudem wartet die beliebte BriXpo mit faszinierenden Baustein-Kunstwerken auf, die Gross und Klein in Staunen versetzen. Abgerundet wird das Spektakel durch eine riesige Auswahl an Merchandise-Ständen, die zum Stöbern und Entdecken einladen.

Egal, ob eingefleischter Nerd, passionierte Cosplayerin oder neugierige Familie: Das HeroFest bietet für jeden Geschmack das passende Erlebnis. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tages- oder Dauerkarte und seien Sie Teil der grössten und vielfältigsten Community der Schweiz. Wir sehen uns im Oktober in Bern!

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