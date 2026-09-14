Gemeinsam gegen den Abfall: Clean-Up-Day in der Schweiz

Am 18. und 19. September wird aufgeräumt: Beim Clean-Up-Day engagieren sich Mitarbeitende, Gäste und Partner von McDonald’s in über 20 Städten für eine saubere Schweiz. Sie setzen ein sichtbares Zeichen gegen Littering und zeigen, was gemeinsam erreicht werden kann.

Eine saubere Schweiz beginnt vor der eigenen Haustür: im Quartier, auf Strassen und in Parks. Hier setzt der Clean-Up-Day der IGSU an.

Mitmachen ist unkompliziert und steht allen offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich: Auf der Eventseite den passenden Treffpunkt auswählen, passende Kleidung anziehen und vorbeikommen. Das Event dauert rund zwei Stunden. So wird aus einem sinnvollen Einsatz ein gemeinsames Erlebnis für Familien, Freundeskreise und Teams.

Als Dankeschön für ihr Engagement erhalten die Teilnehmenden vor Ort ausserdem ein McDeals Menu sowie ein kleines Geschenk.

Mach mit am Clean-Up-Day in der ganzen Schweiz Wer dabei sein möchte, findet auf mcdonalds.ch alle Treffpunkte und Uhrzeiten – von Basel über Bern und Luzern bis Genf, Lausanne, Lugano und Winterthur. Komm vorbei und pack mit an: Jede Teilnahme zählt. Der Clean-Up-Day macht sichtbar, was die McDonald’s-Teams das ganze Jahr über leisten. Jährlich investieren sie mehr als 90’000 Arbeitsstunden in Aufräumtouren rund um ihre Restaurants – auch dort, wo der Abfall nicht von McDonald’s-Gästen stammt. Freiwillig aufgestellte Abfalleimer und die Zusammenarbeit mit Gemeinden ergänzen dieses Engagement. Denn Verantwortung endet nicht an der Restauranttür. Und das bereits seit 50 Jahren: Seit der Eröffnung des ersten Restaurants in Genf 1976 ist der Gastrobetrieb in der Schweiz zuhause. Heute ist McDonald’s mit über 190 Restaurants in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Das Jubiläumsjahr ist damit auch ein Anlass, gemeinsam nach vorne zu schauen und Verantwortung für die Nachbarschaft zu übernehmen. Wer dabei sein möchte, findet auf mcdonalds.ch alle Treffpunkte und Uhrzeiten – von Basel über Bern und Luzern bis Genf, Lausanne, Lugano und Winterthur. Komm vorbei und pack mit an: Jede Teilnahme zählt. Der Clean-Up-Day macht sichtbar, was die McDonald’s-Teams das ganze Jahr über leisten. Jährlich investieren sie mehr als 90’000 Arbeitsstunden in Aufräumtouren rund um ihre Restaurants – auch dort, wo der Abfall nicht von McDonald’s-Gästen stammt. Freiwillig aufgestellte Abfalleimer und die Zusammenarbeit mit Gemeinden ergänzen dieses Engagement. Denn Verantwortung endet nicht an der Restauranttür. Und das bereits seit 50 Jahren: Seit der Eröffnung des ersten Restaurants in Genf 1976 ist der Gastrobetrieb in der Schweiz zuhause. Heute ist McDonald’s mit über 190 Restaurants in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Das Jubiläumsjahr ist damit auch ein Anlass, gemeinsam nach vorne zu schauen und Verantwortung für die Nachbarschaft zu übernehmen. Jetzt Treffpunkt finden

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