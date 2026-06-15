Der Sommer 2026 steht ganz im Zeichen des Fussballs: Neben der Fussball-Weltmeisterschaft bieten die MS Sports Camps Kindern und Jugendlichen jede Menge Spiel, Spass und Bewegung. 52 Swisscom Football Camps finden an zahlreichen Standorten in der ganzen Schweiz statt.

Die Welt im Fussballfieber

Die Fussballwelt blickt gespannt auf die bevorstehende Fussball-Weltmeisterschaft und auch bei MS Sports ist die Begeisterung deutlich spürbar. Mehr als 2’000 Kinder und Jugendliche haben in den Swisscom Football Camps von MS Sports in den Frühlingsferien trainiert, gespielt und unvergessliche Fussballmomente erlebt. Der Fussballboom zeigt sich auch in den Camps: Ob Anfänger oder fortgeschrittene Spieler*innen – bei MS Sports stehen Freude an Bewegung, Teamgeist und eine individuelle Förderung im Mittelpunkt.

Viele fussballerische Highlights

Die Swisscom Football Camps von MS Sports richten sich an alle Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren (Jahrgänge 2011–2020) und dauern jeweils fünf Tage. Täglich finden zwei Trainingseinheiten mit einem ausgebildeten Trainerteam statt. Mit viel Spass werden technische Grundlagen wie Dribbling, Passspiel oder Torschuss vermittelt. Neben den vielseitigen Trainings sorgen zahlreiche Highlights für Begeisterung – darunter die Socar Mini-WM, der PenALDI-Champion oder die abwechslungsreichen Mittagsprogramme.

Gemeinsam Fussballmomente ermöglichen

Dank der wertvollen Unterstützung der Sponsoren können die Camps zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden. Davon profitieren sowohl die Kinder in den Camps als auch die Eltern. Ein langjähriger Partner ist Panini. Das Unternehmen verbindet seit Jahrzehnten Fans auf der ganzen Welt und macht grosse Sportereignisse durch Sammelkollektionen erlebbar. «Ähnlich wie der Sport selbst, bringt Panini mit dem Sammeln, Tauschen und Mitfiebern Menschen zusammen», sagt Eliane Spahr, Marketing & Product Manager bei Panini Suisse AG. MS Sports freut sich auf die bevorstehenden Sommercamps 2026 mit vielen motivierten Teilnehmer*innen, engagierten Trainer*innen und starken Partnern wie Swisscom, Socar, Aldi Suisse, Bschüssig, Brunos, Volkswagen, Drawag, Erima, Panini und Blick. Mehr Informationen und Anmeldung: www.mssports.ch.

Exklusiver Rabatt auf das Lieblingscamps Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2026 seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2026 seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Anmeldung

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