Mehr Planungssicherheit für Eltern: Ab dem 1. Juli startet die Anmeldung für die Frühlingscamps 2027. Dank der Unterstützung engagierter Partner ermöglicht MS Sports ein familienfreundliches Ferienangebot. Die Camps bieten Kids von 6 - 15 Jahren viel Spass und Bewegung.

Neuer Anmeldestart für die Frühlingscamps 2027

Neu ist es bereits ab dem 1. Juli 2026 so weit: Die Anmeldung für die beliebten Frühlingscamps 2027 von MS Sports Camp öffnet offiziell. Damit können Eltern ihre Kinder frühzeitig einen Platz in einem der begehrten MS Sports Camps sichern. Ob Sportneuling oder Supertalent – bei den MS Sports Camps sind alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 15 Jahren herzlich willkommen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur persönliche Fortschritte, sondern vor allem die Freude an der Bewegung und der Spass am gemeinsamen Erleben. Die vielseitige Campauswahl bietet für jedes Interesse das passende Angebot – von Fussball, Polysport und Biken über Reiten, Tanzen und Racketsport bis hin zu Outdoor & Sport, Gaming & Sport sowie Ski- & Snowboard. So entsteht ein einzigartiges Ferienerlebnis, das Bewegung, Teamgeist und neue Freundschaften verbindet – und Kindern unvergessliche Tage voller Energie und Freude im Zeichen des Sports ermöglicht.

Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Ein zentrales Highlight der MS Sports Camps ist das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis: Dank der Unterstützung engagierter Partner können die Camps zu familienfreundlichen Konditionen angeboten werden. Tobias Weber von woom betont die Wichtigkeit der Camps: «Jugendsportförderung eröffnet Kindern die Möglichkeit, Bewegung positiv zu erleben, Selbstvertrauen aufzubauen und über sich hinauszuwachsen.» Katharina Mähr von ALDI SUISSE AG ergänzt: «Mit dem Sponsoring der ALDI Sportcamps übernehmen wir soziale Verantwortung für die Kleinsten.»

Von der Zusammenarbeit profitieren nicht nur die Familien, sondern auch die Partnerunternehmen, die ihr Engagement sichtbar machen und mit der jungen Generation in Kontakt treten können. Alois Grüter, IGD Grüter AG, berichtet: «Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Die MS Sports Camps leisten einen wertvollen Beitrag und vielleicht entdecken wir dort auch unsere Lehrlinge von morgen!» Michael Arnold hält fest: «Das Sponsoring bei MS Sports bringt uns einen grossen Mehrwert.»

Für die Camps arbeitet man somit nicht nur vor Ort, sondern auch im Hintergrund Hand in Hand. «Man fühlt sich als Partner wertgeschätzt und jederzeit gut eingebunden», sagt Kevin Brunner, Metro Boutiques AG. «Die Zusammenarbeit mit MS Sports funktioniert einfach – direkt, unkompliziert und auf Augenhöhe», so Corinne Alpiger-Merki, ARISCO Risk Consultants. Philipp Lehmann, Concordia, resümiert: «Wir sind stolz auf diese gemeinsame Partnerschaft.»

Exklusiver Rabatt auf das Lieblingscamps Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.08.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.08.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Anmeldung

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