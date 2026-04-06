Ein Frühlingstag zwischen Skipiste und Bühne

Wenn anderswo der Winter leiser wird, legt Samnaun noch einmal nach: mit sonnigen Pisten, verlässlichem Schnee und einem Konzert mitten im Skigebiet. Am 25. April 2026 verbindet das Frühlings-Schneefest mit Beatrice Egli Skitag, Bergfrühling und Live-Musik.

Der Tag beginnt mit diesem Licht, das Frühlingsskifahren so besonders macht: klare Luft, weiche Sonne, frische Spuren im Schnee. Auf den Pisten zeigt sich, warum Frühlingsskifahren hier mehr ist als ein letzter Wintergruss. Die Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl liegt mehrheitlich auf über 2000 Metern, die Saison dauert bis Anfang Mai und das Gebiet zählt zu den zehn schneesichersten Skigebieten im April.

Genau deshalb wirkt das Frühlings-Schneefest in Samnaun so stimmig. Am Samstag, 25. April 2026, spielt Beatrice Egli ab 13 Uhr auf der Alp Trida – mitten im Skigebiet, auf 2260 Metern über Meer. Wer am Morgen noch Schwünge in den Firn zieht, steht am Nachmittag schon vor der Bühne. Der gültige Skipass ist gleichzeitig das Eintrittsticket; ein 1-Tages-Skipass für Erwachsene kostet 79 Franken. Nach dem Konzert geht das Fest an der Aftershowparty mit DJ In-Style weiter.

Für Beatrice Egli ist der Auftritt auf der Alp Trida nicht einfach ein weiterer Tourstopp. «In Samnaun schliesst sich ein Kreis», sagt sie. Schon 2013 stand sie hier nach ihrem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» auf der Bühne, nun kehrt sie mit neuer Musik zurück. Im Interview spricht sie von einem «überwältigenden Gefühl» und von der Vorfreude auf Sonnenstrahlen im Schnee, auf die Berge und auf diesen besonderen Moment mitten im Skigebiet.

25. April 2026 auf der Alp Trida: Konzert von Beatrice Egli ab 13 Uhr, Eintritt mit gültigem Skipass inklusive. Weitere Infos und Tickets gibt es direkt auf der Eventseite. Konzert von Beatrice Egli ab 13 Uhr, Eintritt mit gültigem Skipass inklusive. Weitere Infos und Tickets gibt es direkt auf der Eventseite. Jetzt Frühlings-Schneefest planen

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