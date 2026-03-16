0:00 «DON’T GROW UP: #GROWSTRONG»

Wie wird über die junge Generation gesprochen? Und was passiert, wenn man Jugendlichen eine Stimme und 100 % Verantwortung gibt? Genau hier setzt jetzt das Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm GORILLA an und überlässt Bühne, Regie und Storyline konsequent der Jugend selbst.

DIE JUGEND VON HEUTE. IST SOWAS VON GESTERN!

Mit «DON’T GROW UP! #GROWSTRONG» bringt GORILLA ein Filmprojekt auf die Leinwand, das sich gleichermassen als Generationen-Experiment in Vertrauen versteht. Realisiert wurde der Film von über 50 Jugendlichen im Alter von 13 bis 23 Jahren. Idee, Storyline und Thematik stammen von ihnen – produziert von Halsundbeinbruch Film. Das Ergebnis: Ein Statement über Mut, Authentizität und die Suche nach einem selbstbestimmten Platz in der Gesellschaft. Einen Platz, den sie selbst definieren und nicht zugewiesen bekommen wollen.

REAL TALK STATT BULLSHIT

Jugend steht im Zentrum zahlreicher gesellschaftlicher Debatten – als Hoffnungsträgerin, als Problemgruppe, als Projektionsfläche, als «Generation Alpha oder Z». Meist wird über junge Menschen gesprochen: über Leistungsdruck und mentale Gesundheit, über Werte und Engagement. Mal gelten sie als «verwöhnt» und mal als «überfordert». Deutlich seltener gestalten sie selbst die Erzählung. «DON’T GROW UP! #GROWSTRONG» verschiebt diese Perspektive bewusst und wirft eine grundlegende Frage auf: Geht es darum, dass Jugendliche nicht erwachsen werden wollen oder vielmehr darum, dass sie nicht so werden wollen wie wir?

GAMECHANGER CO-CREATION

Für noch mehr Impact hat GORILLA bei «DON’T GROW UP! #GROWSTRONG» konsequent auf Co-Creation gesetzt. Jugendliche werden nicht nur adressiert – sondern sie gestalten mit. Damit geben sie dem Programm nach jahrelanger Vertrauensarbeit etwas zurück und zeigen, wie echte Teilhabe funktioniert. Genau darin liegt die Botschaft: Jugend ist kein Problem, das gelöst werden muss, sondern eine Perspektive, die gehört werden will. Sie ist kein Zukunftsversprechen, sie ist Gegenwart.

«Jugendliche haben unglaublich viel Kreativität, Mut und eigene Perspektiven – man muss ihnen nur zuhören und ihnen Raum geben, diese einzubringen. Wenn wir ihnen auf Augenhöhe begegnen und Vertrauen schenken, zeigt sich schnell, wie stark, reflektiert und engagiert die junge Generation wirklich ist.» so Sina Candrian, Co-Geschäftsführerin von GORILLA Schweiz.

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MUT, MITEINANDER und MINDSET Doch «DON’T GROW UP! #GROWSTRONG» ist mehr als ein Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs. Es ist Einladung für alle Generationen − zum Nachdenken, Umdenken und Neudenken. Es ist ein Statement, das Mut und Miteinander erlebbar macht und zeigt, wie befreiend es sein kann, ohne Filter man selbst zu sein. Die Botschaft ist klar: Zutrauen ist stärker als Zweifel. Doch «DON’T GROW UP! #GROWSTRONG» ist mehr als ein Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs. Es ist Einladung für alle Generationen − zum Nachdenken, Umdenken und Neudenken. Es ist ein Statement, das Mut und Miteinander erlebbar macht und zeigt, wie befreiend es sein kann, ohne Filter man selbst zu sein. Die Botschaft ist klar: Zutrauen ist stärker als Zweifel. www.gorilla.ch

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