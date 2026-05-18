Digitaler Diebstahlschutz: Damit dein eBike deins bleibt

Jährlich kommen schweizweit über 50'000 Velos weg – Anbieter wie Bosch eBike Systems machen Dieben dank smarter Innovation das Leben schwer. Wie das geht und was Velofahren sonst noch sicherer macht, erleben Besucher an der CYCLE WEEK vom 28. bis 31. Mai in Zürich.

Ein Fahrradschloss ist die Basis, um eBikes zu schützen. Der digitale Diebstahlschutz von Bosch geht weiter: Er schreckt ab, warnt eBiker bei einem Diebstahlversuch und unterstützt sie dabei, ihr eBike wiederzufinden, wenn es gestohlen wurde. So bleibt der Kopf frei für das, was vor einem liegt.

Bosch präsentiert diesen Zusatzschutz live an der CYCLE WEEK in Zürich vom 28. bis 31. Mai 2026. Festivalbesucher erfahren, wie Dieben das Leben schwer gemacht wird. Wer sein eBike schützen möchte, profitiert zudem bei teilnehmenden Fachhändlern von attraktiven Konditionen für das ConnectModule - Voraussetzung ist das smarte System von Bosch. eBike parkieren und entspannen!

Für mehr Sicherheit auf dem Velo

Der Safety Parcours der CYCLE WEEK befindet sich auf der gesperrten Lagerstrasse und in der Kasernenstrasse bei der Europaallee. Wer alle sieben Posten des Safety Parcours absolviert, hat die Chance, einen von fünf ABUS Helmen URBAN-I 4.0 zu gewinnen. Farbe und Grösse darf die Gewinnerin oder der Gewinner bestimmen.

An den sieben Posten des Parcours weist die Stadt Zürich auf diese Gefahren und Herausforderungen hin: Auf den toten Winkel eines Lastwagens, der für Velofahrende sehr gefährlich ist; auf die geeignete Kleidung, Licht und Reflektoren, um im Strassenverkehr gesehen zu werden; auf das richtige Queren der Tramschienen; auf genügend Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmenden; auf den rettenden Velohelm und auf die Risiken, wenn er falsch getragen wird.

Die Cycle Week erleben Aussteller mit über 200 Marken

Workshops, Fahrtechnikkurse und Rides

Zahlreiche Public Challenges

Internationaler MTB Dirtjump und BMX Flatland Contest

Der Zutritt zur gesamten CYCLE WEEK ist kostenlos Aussteller mit über 200 Marken

Workshops, Fahrtechnikkurse und Rides

Zahlreiche Public Challenges

Internationaler MTB Dirtjump und BMX Flatland Contest

Der Zutritt zur gesamten CYCLE WEEK ist kostenlos Safety Parcours

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