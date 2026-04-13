Bereit für eine Reise zwischen Vergangenheit und Fantasie? In der Kirche Enge in Zürich erwartet Sie ab dem 1. Mai eine monumentale Videomapping-Show mit Luftchoreografien und Livegesang.

«Die vergessene Legende von Zürich: Wenn Geschichte zum Leben erwacht»

«Die vergessene Legende von Zürich: Wenn Geschichte zum Leben erwacht»

Nach dem Erfolg in Basel mit 18'500 Zuschauern kommt «Die vergessene Legende» nach Zürich und verwandelt die Kirche Enge in eine immersive Bühne. In den imposanten Gewölben entfaltet sich eine visuelle Reise, die Sie und Ihre Liebsten in ihren Bann ziehen wird.

Suchen Sie das besondere Erlebnis, das Sie berührt? Spektakuläres 360-Grad-Videomapping, Lichtinszenierungen und Luftakrobatik verschmelzen zu einem einzigartigen Gesamterlebnis. Architektur und Erzählung gehen dabei nahtlos ineinander über.

Im Zentrum steht eine geheimnisvolle Geschichte: Ein Buch öffnet sich, die Zeit gerät ins Wanken, und eine vergessene Legende erwacht zum Leben. Räume beginnen zu erzählen, Bilder entstehen und ziehen Sie mitten ins Geschehen.

Mit über 120 Mitwirkenden verbindet die Produktion lokales Kulturerbe mit modernster Technologie – intensiv, emotional und unvergesslich.

Diese Show ist mehr als ein Event: Es ist eine Reise, die lange nachwirkt. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket.

Ihre Reise beginnt hier: vergessene-legende.ch

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