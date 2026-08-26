Ihre Ohrwurm-Hits begleiten Millionen von Menschen am Radio oder im Spotify-Stream durch den Alltag. Ihre Gesichter kennt man von TV-Shows. Doch live erleben kann man sie als Menschen und Künstler am 16. und 17. Oktober auf der Bühne der Baloise Session.

Mit Hits wie «Au Revoir», «Chöre» und «Übermorgen» hat er die Playlists erobert. Als Coach bei The Voice of Germany zeigt er, dass er den Riecher für die Themen der Zeit hat. Auf der Bühne entwickelt er seine wahre Kraft: Mitsing-Chöre, Wärme, familiäre Nähe. Mark Forster eröffnet am 16. Oktober die Baloise Session. An zwei Abenden teilt er die Bühne mit zwei weiteren Pop-Granden: den Wuppertaler im Brit-Pop-Stil Kamrad und das erfolgreichste Schweizer Pop-Duo Lo & Leduc mit ihren Ohrwurm-Tracks am Puls der Zeit.

Mark Forster freut sich sehr auf die beiden Konzerte, denn die Baloise Session steht schon lange auf seiner Bucket-List, wie er im Interview verrät:

Mark, Dein Markenzeichen ist ja die Baseballkappe. Wie viele von denen hast Du überhaupt?

Ehrlich: keine Ahnung! In meinem Kleiderschrank gibt’s ein Fach, da liegen unzählige drin.

Ist es heute eine «Tarnkappe», damit Dich «ohne» die Leute auf der Strasse nicht erkennen?

Es ist witzig: Am Anfang einer Karriere will man auffallen und setzt sich eine Kappe auf. Jetzt mag ich das Gegenteil: Ohne Kappe werde ich deutlich seltener angesprochen.

Du eröffnest dieses Jahr die Baloise Session. Was weisst Du über dieses Festival?

Die Baloise Session habe ich schon seit Jahren auf dem Schirm. Ich bin happy, dass es dieses Jahr mal klappt. Das ist schon eine geile Location, und die Konzerte werden ja sehr aufwendig gefilmt. Das finde ich cool. Die Band und ich haben da mega Bock drauf.

Clubtisch-Atmosphäre und Kerzenlicht. Passt das zu Deiner Musik?

Teilweise schon. Aber natürlich hoffe ich, dass die Leute sich vom Sound mitreissen lassen, um mit uns abzutanzen.

Den ersten Abend teilst Du mit Kamrad, den zweiten mit Lo & Leduc. Kennst Du diese Musiker?

Kamrad kenne ich von der Jury von The Voice of Germany. Ich finde, er ist ein super Typ. Die Schweizer kenne ich nicht. Wie heissen die?

Lo & Leduc. Bei uns eine Kultband, die mit dem Hit «079…» den erfolgreichsten Song der Schweizer Hitparadengeschichte produziert hat.

Wow! Okay, krass! Nee, die kenn ich noch nicht. Aus der Schweiz kenne ich eher DJ Bobo oder Stefanie Heinzmann und so. Ich bin sehr gespannt!

Drei Tage nach Dir steht Nile Rodgers auf der gleichen Bühne. Was bedeutet er Dir als Musiker?

Wow, geil! Er hat mit Daft Punk den absolut legendären Track «Get Lucky» produziert und damit die Welt verändert. Krasser Typ!

Auch Acts wie Joe Bonamassa, James Arthur oder auch Erykah Badu treten dieses Jahr bei der Baloise Session auf. Welcher passt am besten zu Dir?

Als Popkünstler ist mir James Arthur nah. Aber privat würde ich gerne aufs Erykah-Badu-Konzert gehen. Abgesehen davon: Was für ein toller Rahmen ist das – dass da alles reinpasst! Ich finde es gut, dass sich die Genres vermischen. Es gibt ganz viele Stile, und die dürfen alle gleichzeitig nebeneinander existieren.

Konzerthighlights im Clubtischambiente bei Kerzenlicht an der Baloise Session Vom 16. Oktober bis 4. November 2026 präsentiert die Baloise Session exklusive Live-Musik-Momente zwischen Groove und Gänsehaut. Mit dabei: Die Pop-Könige Mark Forster, Kamrad und Lo & Leduc. Die Dance-Legenden Nile Rodgers & Chic, Natasha Bedingfield und Rick Astley, Chanson-Poesie mit Stephan Eicher und Imany. Soul-Tiefe mit Erykah Badu und Max Herre & Joy Denalane. Die Ausnahmestimmen Calum Scott, Tori Kelly, James Arthur und die Nicotine Dolls. Blues von Joe Bonamassa und Americana von Brandy Clark. Folk-Pop von Picture This und Amistat. Musikgenuss bei Kerzenlicht und Clubtischambiente. Stimmungsvoll, intim und mit grossen Emotionen. Tickets: baloisesession.ch und ticketcorner.ch oder Tel. 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.). Vom 16. Oktober bis 4. November 2026 präsentiert die Baloise Session exklusive Live-Musik-Momente zwischen Groove und Gänsehaut. Mit dabei: Die Pop-Könige Mark Forster, Kamrad und Lo & Leduc. Die Dance-Legenden Nile Rodgers & Chic, Natasha Bedingfield und Rick Astley, Chanson-Poesie mit Stephan Eicher und Imany. Soul-Tiefe mit Erykah Badu und Max Herre & Joy Denalane. Die Ausnahmestimmen Calum Scott, Tori Kelly, James Arthur und die Nicotine Dolls. Blues von Joe Bonamassa und Americana von Brandy Clark. Folk-Pop von Picture This und Amistat. Musikgenuss bei Kerzenlicht und Clubtischambiente. Stimmungsvoll, intim und mit grossen Emotionen. Tickets: baloisesession.ch und ticketcorner.ch oder Tel. 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.).

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