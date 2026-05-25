Die drei schönsten Tage für Basel gibt es in diesem Jahr auch im Sommer! Jodelgesang, Alphornklänge und die Kunst des Fahnenschwingens von 12'000 Aktiven in Trachten aus der ganzen Schweiz werden 200'000 Besucherinnen und Besucher in die Stadt am Rheinknie locken.

Das Eidgenössische Jodlerfest – ein Fest für Basel und für die Schweiz

Das Eidgenössische Jodlerfest – ein Fest für Basel und für die Schweiz

Ein Jodlerfest in der Stadt!

Erfunden wurde das im Jahr 1924 in Basel. Nach über 100 Jahren kehrt das Fest dorthin zurück, wo dieser eidgenössische Anlass für urschweizerisches Brauchtum erstmals durchgeführt wurde. Das 32. Eidgenössische Jodlerfest in Basel vom 26. bis 28. Juni 2026 ist ein Event der Superlative.

In 1200 Bewertungsvorträgen in den Sparten Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen in Kirchen, Konzertsälen und Schulanlagen der Innenstadt werden die Aktiven ihr Bestes geben. Vor der Jury sind die Akteure in Gruppen, Einzeln oder als Kleinformationen bestrebt, die Kompositionen klanglich rein und ergreifend in den akustisch optimalen Lokalen darzubringen.

Im Anschluss an die Juryvorträge folgt der gesellige Teil des Festes. Jodlerinnen, Jodler, Alphornbläserinnen und -bläser sowie Fahnenschwingerinnen und -schwinger leben ihr Brauchtum auf Du und Du mit den Festbesucherinnen und -besuchern auf Plätzen und in den idyllischen Gassen der Innenstadt.

Passend zum Festmotto «Stadt und Land mitenand» gibt es in Basel ein grosses Jodlerdorf mitten in der Stadt ebenso, wie eine Jodlermeile und einen Jodlerberg. Im Festperimeter des Stadtfests findet man die stimmungsvollen Altstadtgassen mit Namen wie Spalenberg, Heuberg, Gemsberg oder Nadelberg. Insgesamt wird es über 100 Festbeizen und Stände geben, in denen man bis in die frühen Morgenstunden in die bodenständige Klang- und Gefühlswelt eintauchen darf.

Zur Tradition von Jodlerfesten zählt Festakt am Sonntagmorgen. Auf dem Basler Marktplatz wird ein musikalisches Programm mit vielen Gruppen und Solisten geboten. Besonders eindrücklich sind die Gesamtaufführungen, wenn aus vielen hundert Kehlen und aus den Alphörnern gemeinsam Lieder ertönen.

Den Festabschluss bildet der farbenfrohe Festumzug. Der Umzug mit seinen 80 Gruppen mit traditionellen Sujets führt am Sonntagnachmittag mitten durch Basel – vom Münsterplatz durch die Freie Strasse über den Markplatz und die Rheinbrücke bis zum Messeplatz.

Mehr Infos unter: www.jodlerfestbasel.ch

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