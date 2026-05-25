Bringt Zürich zum Staunen und Rollen!

Die CYCLE WEEK bringt Zürich zum Rollen: Mit internationalen Contests, spektakulären Shows und interaktiven Public Challenges wird das Velofestival zum Erlebnis für alle. Werde jetzt selbst aktiv, erlebe die Vielfalt der Velokultur hautnah und gewinne attraktive Preise.

Die CYCLE WEEK 2026 setzt neue Massstäbe: Noch nie war das Programm so vielfältig, interaktiv und spektakulär. Neben der grössten nationalen Velo-Expo mit über 200 Marken, hunderten Testbikes, geführten Rides, Workshops und spannenden Talks stehen auch die neuen Mitmachformate im Fokus – und laden Besucherinnen und Besucher ein, selbst Teil des Geschehens zu werden.

Im Zentrum stehen attraktive Public Challenges: Hier trifft Fahrtechnik auf Kreativität und Spass. Bei der Faltrad-Battle entscheidet nicht nur Tempo, sondern auch Geschick – wenn gefaltete Bikes in Sekunden startklar gemacht werden müssen. Kraft und Köpfchen sind bei der Cargobike-Battle gefragt, die im packenden K.O.-Format ausgetragen wird. Und auch die Kleinsten kommen gross raus: Beim Kids-Race auf der Short-Track-Strecke sammeln Kinder erste Rennerfahrungen – ganz ohne Druck, dafür mit viel Begeisterung.

Wer es lieber stilvoll mag, zeigt Haltung beim Bicycle-Catwalk: Hier wird die Rennstrecke zur Bühne und Velofahren zum Ausdruck von Persönlichkeit, Style und Kreativität.

Mitmachen lohnt sich gleich doppelt: Zu gewinnen gibt es attraktive Preise wie Velos, Helme, Cash-Cards, CYCLE-WEEK-Socken und Siegerbilder – dazu kommen Ruhm und Ehre auf der grossen Bühne der CYCLE WEEK.

Doch damit nicht genug: Internationale Top-Action bietet der BMX-Flatland-Contest, bei dem die Weltelite der Szene technische Präzision und spektakuläre Tricks auf engstem Raum zeigt – ein Highlight für alle, die Bike-Contests auf höchstem Niveau erleben wollen.

Adrenalin pur verspricht auch der ZüriDirt-Contest, bei dem Rider über Rampen und anspruchsvolle Lines fliegen und das Publikum mit waghalsigen Manövern begeistern.

Auch die Street-Trial-Shows by placeB sorgen für staunende Gesichter: Mit beeindruckender Bike-Beherrschung überwinden die Athleten scheinbar mühelos Hindernisse und zeigen, was auf zwei Rädern alles möglich ist.

0:00 CYCLE WEEK: Bringt Zürich zum Staunen und Rollen!

Die CYCLE WEEK ist ein Treffpunkt für alle, die das Velo lieben oder neu entdecken wollen. Egal ob aktiv auf der Strecke, als Zuschauer am Rand oder beim Austausch mit Gleichgesinnten: Hier wird die Leidenschaft fürs Velofahren in all ihren Facetten erlebbar.

Jetzt entdecken, mitmachen und Teil der Cycle Week werden.

Die Cycle Week erleben Internationaler MTB Dirtjump und BMX Flatland Contest

Velo Expo mit über 200 Marken

Workshops, Fahrtechnikkurse und Rides

Der Zutritt zur gesamten CYCLE WEEK ist kostenlos

Kostenlose Public Challenges zum Mitmachen Internationaler MTB Dirtjump und BMX Flatland Contest

Velo Expo mit über 200 Marken

Workshops, Fahrtechnikkurse und Rides

Der Zutritt zur gesamten CYCLE WEEK ist kostenlos

Kostenlose Public Challenges zum Mitmachen Jetzt mitmachen

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.