Chaplin – das Openair-Musical wird zum Sommerhighlight 2026

Die Walensee-Bühne bringt 2026 mit CHAPLIN – DAS MUSICAL erstmals die bewegende Lebensgeschichte der Filmikone als Openair-Produktion in die Schweiz. Das Broadway-Erfolgsmusical begeistert mit 21 Profi-Darsteller:innen und einem spektakulären Bühnenbild.

0:00 CHAPLIN erobert den Walensee: Chaplin – das Open-Air-Musical wird zum Sommerhighlight 2026

Melone, Stock und der unverwechselbare Watschelgang – kaum eine Figur ist so ikonisch wie Charlie Chaplin. Ab dem 10. Juni 2026 wird seine bewegende Lebensgeschichte erstmals als Openair-Musical in der Schweiz erzählt: auf der Walensee-Bühne in Walenstadt, eingebettet in die eindrückliche Naturkulisse der Churfirsten.

Das 2012 am Broadway uraufgeführte Erfolgsmusical nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise durch Chaplins Leben: von den Armenvierteln Londons über den kometenhaften Aufstieg zum Weltstar in Hollywood bis zum glücklichen Schweizer Kapitel mit seiner Frau Oona O'Neill und acht Kindern. «Jeder kennt den ikonischen Tramp – sein universeller Humor verbindet Menschen jeden Alters», sagt Projektleiter Marco Wyss.

Die anspruchsvolle Titelrolle übernimmt der Wiener Steven Armin Novak, der bereits auf renommierten Bühnen von Berlin bis Helsinki zu sehen war. «Chaplins Kunst lebte von der Kraft seiner Mimik und Gestik – das ist pure Perfektion», so Novak. Begleitet wird er von 21 Profi-Darsteller:innen aus sieben Ländern, die prägende Figuren aus Chaplins Leben verkörpern und eine ganze Epoche lebendig werden lassen – darunter Sylvia Heckendorn als seine Mutter Hannah und Kelly Panier als seine grosse Liebe Oona.

Auch visuell setzt die Produktion eindrückliche Akzente: Ein bis zu 26 Meter breites und 14 Meter hohes Bühnenbild verwandelt das Seeufer in eine kunstvolle Filmkulisse. Ergänzt wird es durch eine sechs mal acht Meter grosse, halbtransparente LED-Wand, auf der punktuell ausgewählte Originalszenen aus Chaplins Filmen erscheinen. So verschmelzen Nostalgie und modernste Technik – bei freiem Blick auf den Walensee und die umliegende Bergkulisse.

Vorstellungsdaten: 10.06. - 25. Juli 2026 7 Wochen Spielzeit 7 Wochen Spielzeit Tickets kaufen

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