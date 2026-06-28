Am ersten Juli-Wochenende wird Zürichs Kreis 4 erneut zum pulsierenden Zentrum lateinamerikanischer Rhythmen, kulinarischer Highlights und ausgelassener Feierlust: Caliente! – das Festival der Lebensfreude und Latin-Kultur, farbenfroh, lebendig und vielfältig wie nie.

Caliente! 2026 | Vom 3. bis 5. Juli 2026 wird’s in Zürich wieder Caliente!

Caliente! 2026 | Vom 3. bis 5. Juli 2026 wird’s in Zürich wieder Caliente!

Caliente! 2026 – das bedeutendste Festival der Lebensfreude und Latin-Kultur in Europa feiert die 29. Ausgabe mit neuen Highlights und beliebten Klassikern:

Vom 3. bis 5. Juli 2026 entfacht das 29. Caliente! Latin Music Festival in Zürich erneut ein einzigartiges Fest lateinamerikanischer und karibischer Lebensfreude. Tausende Besucher:innen aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland verwandeln das Kasernenareal (Zeughaushof und Kasernenwiese) in ein pulsierendes Fest der Sinne aus Musik, Tanz und Kultur.

15 Live-Bands auf der Hauptbühne, 20 Soundsystems, 40 Top-DJs, Dance Shows und Percussion-Gruppen, dem Mercado Mundial mit Street Food Garden sowie zahlreichen kulturellen Highlights - am 29. Caliente! entsteht eine vielschichtige Festivalwelt, die von traditionellen Rhythmen bis zu modernen Latin-Sounds reicht – mit einem besonderen Fokus auf Cumbia als prägender Sound des diesjährigen Festivals.

Ergänzt wird das authentische Programm durch eigene Bühnen für Percussion- und Folkloregruppen, die die kulturellen Wurzeln Lateinamerikas sichtbar machen und dem Festival seit nun bald 30 Jahren seine besondere Authentizität verleihen.

CALIENTE! - CUMBIA SPECIAL

Caliente! ehrt in der 2026 Edition die musikalischen Wurzeln Lateinamerikas mit Cumbia – einem der einflussreichsten und zugleich aktuell dynamischsten Genres der lateinamerikanischen Musik. Der Sound aus der karibischen Küste Kolumbiens hat sich längst zu einem globalen Phänomen entwickelt und ist heute von Bogota, Cartagena, Quito und Lima, über Buenos Aires, Santiago de Chile und Mexico City bis Zürich in Clubs, auf Festivals und in Fankurven präsent.

Am Caliente! 2026 widmen sich vier Bands diesem Sound, darunter zwei Headliner aus Lateinamerika (Chile und Kolumbien) sowie aufstrebende Zürcher Latin-Bands, die die lokale Szene stärken.

Familiensonntag mit Herz – Eintritt frei!

Am Sonntag, 6. Juli von 13:00–20:00 Uhr gehört das Gelände den Familien: ein bunter Mix aus Musik- und Tanzshows, Kids Area, Capoeira, Kinderschminken und vielem mehr – kostenlos und für alle zugänglich. Mit dem neuen Verein «Familia, Alegría y Musica – Caliente!» wird das soziale Engagement des Festivals noch intensiver gestärkt.

Ob leidenschaftliche Tänzer, Feinschmecker oder einfach Fans der lateinamerikanischen Kultur – das Caliente! Festival 2026 bietet für jedes Festivalherz das perfekte Erlebnis. Feiern, tanzen und das Leben mit einem Lächeln in vollen Zügen geniessen – das ist Caliente!

Caliente!-Weekend Programmvorschau:

Freitag, 3. Juli 2026 – 18:00-02:00 Uhr

-> Opening Night «Sonidos Tropicales!» mit Mercado Mundial & Street Food Area

Samstag, 4. Juli 2026 – 16:00-02:00 Uhr

-> Die heisseste Partynacht «Gran Fiesta Caliente!» mit Mercado Mundial & Street Food Area

Sonntag, 5. Juli 2026 – 13:00-20:00 Uhr

-> Der Familiensonntag (Eintritt gratis): «Domingo en familia» mit Mercado Mundial, Street Food Area & Kids Entertainment Zone

Caliente! est. in Zürich 1995

Man benötigt für Freitag und Samstag ein Ticket, um auf das Festareal zu kommen. Am Familiensonntag ist Gratiseintritt für alle. -> Tiefe Ticketpreise – Hohe Unterhaltung! Platzzahl beschränkt! One Way Entry – kein Wiedereintritt!

Abendkasse mit Zuschlag. Eintritt ab 18 Jahren oder in Begleitung von Erziehungsberechtigten. Kinder bis 12 Jahre haben Gratiseintritt.

Bitte ÖV für Anreise benützen. Keine Parkplätze vorhanden. -> Tiefe Ticketpreise – Hohe Unterhaltung! Platzzahl beschränkt! One Way Entry – kein Wiedereintritt!

Abendkasse mit Zuschlag. Eintritt ab 18 Jahren oder in Begleitung von Erziehungsberechtigten. Kinder bis 12 Jahre haben Gratiseintritt.

Bitte ÖV für Anreise benützen. Keine Parkplätze vorhanden. Mehr erfahren

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