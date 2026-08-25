Ab 25. August lanciert Burger King Schweiz das Hockey Menu, eine limitierte Edition in Partnerschaft mit der Sky Swiss League. Mit dabei: eine kulinarische Innovation und mysteriöse Pucks zum Sammeln.

Das Schweizer Eishockey hat seinen Genusspartner gefunden. Ab dem 25. August lanciert Burger King Schweiz das Hockey Menu, eine limitierte Edition in offizieller Partnerschaft mit der Sky Swiss League. Eine Allianz, die zwei tief in der Schweizer Kultur verwurzelte Leidenschaften feiert.

Im Mittelpunkt: der Hockey Cheddar Whopper®, erhältlich mit Rindfleisch oder Poulet. Sein Markenzeichen ist der Cheddar Puck, ein paniertes Cheddar-Stück in Form eines Eishockeypucks, überzogen mit einer schwarzen Panade, die an den echten Puck auf dem Eis erinnert. Zart schmelzend und intensiv im Geschmack: eine Innovation die optisch überrascht und geschmacklich begeistert. Für Snack-Fans runden die Mini Cheddar Pucks das Erlebnis ab: kleine Häppchen zum Teilen, ideal fürs nächste Spiel.

Und das ist noch nicht alles. Jedes Hockey Menu enthält einen mysteriösen Sammel-Puck in einer Überraschungsbox. Insgesamt gibt es 24 verschiedene Pucks mit den offiziellen Logos der Clubs der National League und der Sky Swiss League. Zufällig verteilt, laden sie Fans zum Tauschen und Sammeln ein, bis der letzte Puck gefunden ist.

Das Hockey Menu ist auch mit dem Big King®, dem Long Chicken® und dem Veggie Whopper® erhältlich, damit jeder seinen Lieblingsburger geniesst und das Hockey-Erlebnis trotzdem lebt.

Diese Saison teilen Burger King Schweiz und die Sky Swiss League mehr als nur eine Partnerschaft: den gemeinsamen Willen, Fans zusammenzubringen, unvergessliche Momente zu schaffen und Grenzen zu verschieben, ob auf dem Eis oder auf dem Teller. Für die Kampagne konnte Burger King Schweiz bekannte Gesichter des Schweizer Profi-Eishockeys gewinnen: Daniel Eigenmann, Silvan Wyss, Anthony Huguenin, Maxime Montandon, Lars Frei und Andri Henauer, vertraute Gesichter für alle Eishockeyfans, vereint durch ihre Liebe zum Sport und zu guten Dingen.

Das Hockey Menu ist ab dem 25. August in teilnehmenden Burger King Schweiz Restaurants erhältlich, solange Vorrat reicht. Nur eine Frage bleibt: Wie viele Pucks schaffst du diese Saison zu sammeln?

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