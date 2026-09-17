Was verbindet Funk-Legende Nile Rodgers & CHIC mit Hit-Produzentin Natasha Bedingfield und Folkpop-Stars Picture This mit Weltenbummler Amistat, die Milliarden Streams erreichen? Die Baloise Session verrät es: Sie machen Musik, die unter die Haut geht – live on stage!

Die Baloise Session ist ein Ort, an dem Pop-Geschichte geschrieben wird. Legenden treffen auf Newcomer. Alte Hits erklingen neu, wo junge Bands zeigen, was in ihnen steckt. An zwei Abenden wird die musikalische Bandbreite des Festivals mit der einzigartigen Clubtischatmosphäre bei Kerzenlicht besonders deutlich:

20. Oktober: Disco-Gott trifft Pop-Prinzessin

Dieser Moment, als das erste Gitarrenriff erklingt und man einfach nicht mehr stillsitzen kann! Genau das passiert, wenn Nile Rodgers die Bühne betritt. Der Mann ist eine lebende Legende und Mitglied der Rock & Roll Hall of Fame. Er hat mit Madonna, David Bowie und Daft Punk gearbeitet – und Hits geliefert, die heute noch den Boden zum Beben bringen: «Le Freak», «Good Times», «We Are Family» und viele mehr. An der Baloise Session trifft er mit seiner legendären Powertruppe CHIC auf die Britin, die mit diesem Hit den Durchbruch schaffte, der bis heute auf Social Media neue Fans erobert: «Unwritten» – 2006 einer der meistgespielten Radiosongs in den USA und Grossbritannien. Dass Natasha Bedingfield bis heute das Flair für die perfekte Popmelodie hat, beweist ihre neue Single «Dot Dot Dot». Zudem ist sie auch als Produzentin begehrt. Sogar Stevie Wonder und Bruno Mars lieben ihren Style.

4. November: Vom Wohnzimmer auf die grosse Bühne

Dieses Gefühl, wenn man einen Song hört und denkt: «Wow, das ist ja mal was ganz anderes!» Genau das liefern zwei Bands, die völlig unterschiedlich gestartet sind, aber dasselbe Ziel verfolgen: mit bodenständigen, ehrlichen Songs grosse Gefühle wecken. Picture This aus Irland begannen mit einer iPhone-Aufnahme im eigenen Wohnzimmer, die viral ging – heute füllen sie in Irland Arenen. Die Zwillingsbrüder Josef und Jan Prasil von Amistat sind Weltenbummler. Tschechische Wurzeln, geboren in Deutschland, aufgewachsen in Italien – und erste Erfolge als Strassenmusiker in Melbourne. YouTube-Videos machten sie weltweit bekannt – und brachten ihnen Hunderte Millionen Streams ein. In Basel präsentieren sie Songs aus ihrem neuesten Album «Everything in Between».

Was alle diese Acts verbindet? Sie sind geblieben, wer sie immer waren. Ihre Shows bestehen nicht aus Effekthascherei, sondern aus ehrlicher Musik, die unter die Haut geht und mitten ins Herz trifft. Zwei besondere Konzertabende an der Baloise Session, die perfekt zur intimen Clubtischatmosphäre mit Kerzenlicht dieses Festivals passen. Gänsehaut pur!

Konzerthighlights im Clubtischambiente bei Kerzenlicht an der Baloise Session Vom 16. Oktober bis 4. November 2026 präsentiert die Baloise Session exklusive Live-Musik-Momente zwischen Groove und Gänsehaut. Mit dabei: Die Pop-Könige Mark Forster, Kamrad und Lo & Leduc. Die Dance-Legenden Nile Rodgers & Chic, Natasha Bedingfield und Rick Astley. Chanson-Poesie mit Stephan Eicher und Imany. Soul-Tiefe mit Erykah Badu und Max Herre & Joy Denalane. Die Ausnahmestimmen Calum Scott, Tori Kelly, James Arthur und die Nicotine Dolls. Blues von Joe Bonamassa und Americana von Brandy Clark. Folk-Pop von Picture This und Amistat. Musikgenuss bei Kerzenlicht und Clubtischambiente. Stimmungsvoll, intim und mit grossen Emotionen. Tickets: baloisesession.ch und ticketcorner.ch oder Tel. 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.). Vom 16. Oktober bis 4. November 2026 präsentiert die Baloise Session exklusive Live-Musik-Momente zwischen Groove und Gänsehaut. Mit dabei: Die Pop-Könige Mark Forster, Kamrad und Lo & Leduc. Die Dance-Legenden Nile Rodgers & Chic, Natasha Bedingfield und Rick Astley. Chanson-Poesie mit Stephan Eicher und Imany. Soul-Tiefe mit Erykah Badu und Max Herre & Joy Denalane. Die Ausnahmestimmen Calum Scott, Tori Kelly, James Arthur und die Nicotine Dolls. Blues von Joe Bonamassa und Americana von Brandy Clark. Folk-Pop von Picture This und Amistat. Musikgenuss bei Kerzenlicht und Clubtischambiente. Stimmungsvoll, intim und mit grossen Emotionen. Tickets: baloisesession.ch und ticketcorner.ch oder Tel. 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.).

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