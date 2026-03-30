«Alpamare: Wo Familienglück auf Wellen reitet»

Bereit für eine spritzige Auszeit? Entdecke das grösste Wasserpark-Abenteuer der Schweiz. Im Alpamare in Pfäffikon am Zürichsee erwarten dich spannende Erlebniswelten voll magischer Atmosphäre.

Bekannt für die spektakulärsten Rutschbahnen der Schweiz mit einer Gesamtlänge von 2100 Metern, bietet das Alpamare Nervenkitzel und Freude zugleich.

Suchst du den ultimativen Kick? Spüre die pure Lebensfreude, wenn du lachend die Wasserrutschen hinuntersaust. Jede Bahn ist ein eigenes Abenteuer, das Spass und Spannung garantiert. Doch das Alpamare ist mehr als nur Action – es ist ein Ort, an dem Freunde und Familien gemeinsam unvergessliche Momente erleben.

Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen: Von rasanten Rutschen und spritzigen Wellen bis hin zu entspannenden und warmen Thermalbecken als Ruheoasen. Hier können Erwachsene abschalten, Kinder lachen und Jugendliche den Alltag vergessen. Ein Wasserpark, der seit Jahrzehnten Besucher anzieht und allen Freude bereitet.

Ein Besuch im Alpamare ist mehr als ein Ausflug – es ist eine willkommene Auszeit, die Sinne belebt und Freude schenkt. Schwimm vorbei und erlebe unvergessliche Momente – wir freuen uns auf dich!

Dein Abenteuer startet hier» alpomare.ch

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Werbung.