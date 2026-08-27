Müde Augen, unscharfe Sicht, Kopfschmerzen: Es gibt viele Anzeichen für eine veränderte Sehleistung. Ein Sehtest schafft Klarheit. Aber was passiert dabei eigentlich genau? Und ist er wirklich immer gratis? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Bei Fielmann ist der Sehtest wirklich immer gratis. Egal, ob du schon Kundin oder Kunde bist. Egal, ob du danach eine Brille kaufst oder nicht. Die Überprüfung deiner Sehstärke umfasst diese beiden Schritte:

Schritt 1: Die Vormessung

Der erste Schritt führt dich zum Autorefraktometer. Du schaust hinein, zunächst mit dem einen, dann mit dem anderen Auge, und siehst ein Bild – etwa einen Ballon am Ende einer Landstrasse. Erst ist es leicht verschwommen, dann wird es scharf. Sagen oder tun musst du dabei nichts: Der Brechwert deiner Augen wird automatisch über Infrarotstrahlen gemessen. In wenigen Sekunden liefert dir das eine erste Auskunft über deine Sehfähigkeit. Trägst du bereits eine Brille, wird auch diese gleich mitvermessen.

Wichtig zu wissen: Diese Vormessung allein reicht nicht für eine ordentliche Sehstärkenbestimmung. Deshalb folgt bei uns immer Schritt 2.

Schritt 2: Die eigentliche Sehstärkenbestimmung

Jetzt geht's ans Eingemachte – mit dem Phoropter. Vorher stellt dir unsere Fachperson noch ein paar Fragen, zum Beispiel zum letzten Augenarztbesuch oder zu Medikamenten, die deine Sehkraft beeinflussen können. Dann liest du Zahlenreihen vor, während im Sekundentakt zwischen verschiedenen Glasstärken gewechselt wird. Bist du über 40, werden zusätzlich deine Nahwerte bestimmt – zum Beispiel beim Lesen einer Textprobe in deiner gewohnten Position.

Am Ende bespricht unsere Fachperson mit dir alle Werte, erklärt dir deine Sehleistung verständlich und hält alles in einem Refraktionsprotokoll fest. Und das Beste: Der ganze Ablauf ist für dich immer gratis – egal, ob du danach eine Brille kaufst oder nicht. Buche jetzt bequem deinen Termin auf fielmann.ch und hol dir Gewissheit über deine Sehstärke.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.