Es gibt Orte, da muss man Kinder zum Bewegen motivieren. Und dann gibt es den Kiddy Dome Rohrbach. Hier reicht ein Schritt hinein – und schon beginnt das grosse Rennen Richtung Abenteuer.

Auf über 6’000 m² wartet eine farbenfrohe Indoor-Welt voller Action, Lachen und leuchtender Kinderaugen. Ob klettern, rutschen, hüpfen, fahren, spielen oder rätseln: Im Kiddy Dome dürfen Kinder genau das tun, was sie am liebsten machen – sich austoben. Wetterunabhängig, energiegeladen und mit jeder Menge Spass für die ganze Familie.

Mutige Abenteurer sausen auf dem Donut-Glider los, entdecken die riesige Kletterwelt, erobern die Vulkan-Rutsche oder testen ihre Balance im Hochseilgarten. Kleine Rennfahrer drehen auf der Kartbahn ihre Runden, Fussballfans liefern sich spannende Duelle im Cage-Feld und die jüngsten Entdecker finden im Kleinkinderbereich ihren eigenen Platz zum Spielen, Staunen und Ausprobieren. Für noch mehr Spannung sorgen die Kinder Escape Rooms, in denen Teamgeist, Köpfchen und Fantasie gefragt sind.

Und während die Kids von einem Highlight zum nächsten flitzen, können Eltern entspannt durchatmen, zuschauen, mitspielen oder sich eine kleine Pause gönnen. Denn ein Besuch im Kiddy Dome ist nicht einfach ein Ausflug. Es ist ein ganzer Tag voller Bewegung, Familienzeit und Geschichten, die auf der Heimfahrt garantiert noch einmal erzählt werden.

Kurz gesagt: Wer am Abend müde Kinder will, ist hier goldrichtig. Wer glückliche Kinder will, sowieso. Jetzt Abenteuer sichern und Ticket buchen

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