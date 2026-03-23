In den MS Sports Camps erleben Kinder und Jugendliche unvergessliche Ferien. Die Nachfrage ist hoch – deshalb sucht MS Sports engagierte Trainer*innen in verschiedenen Sportarten. Unterstützt wird das Engagement für den Jugendsport von starken Partnern wie Screver.

Unvergessliche Sportferien für Kinder und Jugendliche

MS Sports begeistert jedes Jahr Tausende Kinder und Jugendliche mit abwechslungsreichen Sportcamps in der ganzen Schweiz. In den Camps erleben die Teilnehmenden eine Woche voller Bewegung, Spass, Teamgeist und sammeln unvergessliche Ferienerlebnisse. Die Camps richten sich an Kinder und Jugendliche (Jg. 2011-2020) und bieten ein professionell betreutes Sportprogramm mit viel Freude an Bewegung.

Engagierte Trainerinnen und Trainer gesucht

Damit auch künftig so viele Kinder von diesen Camps profitieren können, ist MS Sports laufend auf der Suche nach engagierten Trainerinnen und Trainern. Wer Freude am Sport hat, gerne mit Kindern arbeitet und seine Begeisterung weitergeben möchte, findet hier eine spannende Aufgabe. Als Teil des Trainerteams gestaltest du abwechslungsreiche Trainingseinheiten, motivierst junge Sportlerinnen und Sportler und erlebst selbst eine unvergessliche Campwoche. Mehr Infos zu diversen Trainerstellen findest du unter: www.mssports.ch/home/ms-sports/jobs

Starke Partner für den Nachwuchssport

Damit jedes Jahr Tausende Kinder unvergessliche Sportcamps erleben können, setzt MS Sports neben engagierten Trainerinnen und Trainern auch auf starke Partner. Dank dieser Zusammenarbeit kann MS Sports ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten und gleichzeitig die Qualität der Camps laufend weiterentwickeln. Ein solcher Partner ist Screver, der mit seiner Plattform Screver AI neue Möglichkeiten im Bereich Feedback und Qualitätssicherung eröffnet. «MS Sports kann mit Screver AI systematisch Feedback von jungen Athleten, Eltern und Trainern einholen — und daraus gezielt Verbesserungen ableiten. Das schafft Transparenz, stärkt das Vertrauen und macht Qualitätssicherung messbar statt subjektiv», so Christian Fillinger, Gründer & CEO, Capptoo Group / Screver. Auch MS Sports nutzt das Umfragetool gezielt, um Eltern und Trainer abzuholen und die Camps kontinuierlich weiterzuentwickeln. MS Sports freut sich auf die Campsaison 2026 mit vielen glücklichen Teilnehmer*innen, engagierten Trainer*innen und zuverlässigen Partner*innen, um gemeinsam unvergessliche Sporterlebnisse zu ermöglichen. Mehr Informationen: www.mssports.ch.

Exklusiver Rabatt auf das Lieblingscamps Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2026 seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2026 seiner Wahl (Gutscheincode ringier2026 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 31.07.2026). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Anmeldung

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