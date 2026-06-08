Wenn sich die Schaffhauser Altstadt im Sommer in eine einzigartige Konzertarena verwandelt, ist Gänsehaut garantiert. 2026 feiert Stars in Town sein 15-jähriges Jubiläum und präsentiert dafür eines der stärksten Line-ups seiner Geschichte.

Mit internationalen Superstars wie Sting, Lenny Kravitz, Lewis Capaldi und Macklemore sowie beliebten Schweizer und europäischen Acts wie Gölä, Lo & Leduc, Amy Macdonald und Wincent Weiss wird das Jubiläumsjahr zu einem musikalischen Highlight der Festivalsaison.

Der Ticket-Run hat längst begonnen

Die Begeisterung ist riesig: Bereits jetzt sind mehrere Festivalabende komplett ausverkauft. Die Konzerte von Sting, Lewis Capaldi und Lenny Kravitz sind bereits Monate vor Festivalbeginn «Sold Out». Auch weitere Abende erfreuen sich grosser Nachfrage. Wer Teil des Jubiläums werden möchte, sollte deshalb nicht zu lange warten und sich seine Tickets möglichst rasch sichern.

Ein Festival mitten im Herzen der Altstadt

Seit 15 Jahren begeistert Stars in Town mit einem Konzept, das in der Schweizer Festival-Landschaft einzigartig ist. Über 60'000 Besucherinnen und Besucher erleben jedes Jahr hochkarätige Live-Konzerte in der historischen Kulisse der Schaffhauser Altstadt. Dazu kommen Streetfood-Stände, Bars, stimmungsvolle Lichtinstallationen und die besondere Atmosphäre in einem charmanten Altstadtambiente.

Talentstage: Hier entstehen die Stars von morgen

Neben den grossen Namen setzt Stars in Town auf die Förderung junger Musiktalente. Auf der beliebten Talentstage erhalten vielversprechende Nachwuchskünstlerinnen und -künstler die Möglichkeit, sich einem grossen Publikum zu präsentieren. Zahlreiche Acts konnten hier erste Bühnenerfahrungen sammeln und wichtige Schritte auf ihrem musikalischen Weg machen. Die Talentstage gehört damit längst zu den Markenzeichen des Festivals.

Das Jubiläum sollte man nicht verpassen 15 Jahre Stars in Town stehen für unvergessliche Live-Momente, internationale Musikgrössen und eine Festivalatmosphäre, die ihresgleichen sucht. Das Jubiläumsprogramm verspricht einige der emotionalsten und spektakulärsten Konzertabende der vergangenen Jahre. Wer dabei sein will, sollte sich jetzt seine Tickets sichern, bevor weitere Abende ausverkauft sind. 15 Jahre Stars in Town stehen für unvergessliche Live-Momente, internationale Musikgrössen und eine Festivalatmosphäre, die ihresgleichen sucht. Das Jubiläumsprogramm verspricht einige der emotionalsten und spektakulärsten Konzertabende der vergangenen Jahre. Wer dabei sein will, sollte sich jetzt seine Tickets sichern, bevor weitere Abende ausverkauft sind. Mehr Informationen und Tickets

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