130 Mal Velo-Weiterbildung

Nirgends finden Velo-Fans mehr gebündeltes Velo-Wissen als an der CYCLE WEEK vom 28. bis 31. Mai. Das Festivalgelände in der Brunau hat sich zu einem unverzichtbaren Treffpunkt entwickelt, um Fachwissen zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und sich zu vernetzen.

Geballtes Velo-Wissen

Über 130 Angebote stehen bereit: Workshops, Social Rides und Fahrtechnik-Kurse. Du lernst, wie du deinen Atem gezielt nutzt, wie du dein Bike auf Tubeless umrüstest und wie du sicher in der Gruppe fährst. Du übst Bunny Hops und saubere Kurventechnik – passend für Einsteiger und Könnerinnen, auch in Formaten nur für Frauen oder Familien. Wenn du einfach Lust hast, gemeinsam zu fahren, steigst du bei einem Ride ein – mit Feierabendbier oder früh am Morgen mit Kaffee und Gipfeli.

Grosse Auswahl an Testvelos

Das Veranstaltungsgelände in der Brunau bietet mit seinen vielfältigen Teststrecken ideale Bedingungen für sämtliche Sportbikes, für Rennvelos, Gravel- und Mountainbikes. Neu wird die mitten im Campus gelegene Skills Area zum Bike Kingdom Playground. Alltagsvelos, Cargo- und schnelle E-Bikes finden auch in der Europaallee ideale Testbedingungen.

Neuer Ausstellerrekord

Rund 130 Aussteller präsentieren innovative Produkte, Dienstleistungen, nachhaltige Materialien und smarte Technologien. Das Angebot reicht von City-, Cargo-, Gravel-, Road- und Mountainbikes bis hin zu Kindervelos. Ergänzt wird die Vielfalt durch Zubehör, Accessoires sowie Bike-Ferien in den Bergen im In- und Ausland und weitere urbane Angebote. Dass die CYCLE WEEK der kompletteste Veloevent der Schweiz ist, zeigt sich auch am umfassenden Angebot mit bekannten, aber auch neuen Marken!

Erlebe die Cycle Week! Über 130 Angebote stehen für dich bereit: Workshops

Social Rides

Fahrtechnik-Kurse Über 130 Angebote stehen für dich bereit: Workshops

Social Rides

Fahrtechnik-Kurse Mehr erfahren

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