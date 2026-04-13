Wer denkt, das Eidgenössische Musikfest sei nur etwas für klassische Blasmusikfans, der hat weit gefehlt. Vom 14. bis 17. Mai 2026 verwandelt sich Biel in eine Partystadt – und der Eintritt ist gratis.

100’000 Menschen, über 500 Musikvereine, 60 Bands – In Biel findet das grösste Blasmusikfestival der Welt statt!

100’000 Menschen, über 500 Musikvereine, 60 Bands – In Biel findet das grösste Blasmusikfestival der Welt statt!

Biel erwartet vom 14. bis 17. Mai 2026 über 100’000 Besucherinnen und Besucher am grössten Blasmusikfestival der Welt! Das Eidgenössische Musikfest (EMF26) bringt rund 25’000 Musikantinnen und Musikanten auf die Strassen und Bühnen der Stadt. Mit einem Programm, das weit über klassische Blasmusik hinausgeht und alle anspricht.

Ein Stadtfest für alle – nicht nur für Musikvereine

Ob Balkan-Brass, Jazz oder knallharter Partygroove: Auf der Main Stage an der Esplanade läuft täglich ab 16:45 Uhr Live-Musik bis Mitternacht. Am General-Guisan-Platz startet die Livemusik sogar bereits um 11:00! Über 60 Formationen aus Biel und der ganzen Schweiz sorgen für eine Festatmosphäre, die man so schnell nicht vergisst.

OK-Präsidentin Nadja Günthör macht klar, was das EMF26 von früheren Ausgaben unterscheidet: Die Blasmusik soll sich frisch, dynamisch und modern präsentieren und beweisen, dass sie viel mehr kann, als viele ahnen.

«Als OK-Präsidentin ist es mir ein Anliegen, dass das EMF26 Generationen vereint: jung, erfahren und neugierig. Wir wollen begeistern, inspirieren und zeigen, wie lebendig und modern unsere Blasmusik ist.» Nadja Günthör, OK-Präsidentin EMF26 Nadja Günthör, OK-Präsidentin EMF26

Ein besonderes Schauspiel ist die Parademusik. Vier Tage lang zeigen Hunderte Musikvereine ihre eingespielten Formationen in der Bieler Innenstadt.

Die Highlights: Das sind die Top-Acts

Das Rahmenprogramm ist «mal leise, mal schrill, mal vertraut, mal überraschend», verspricht der Programmverantwortliche Matt Stämpfli. Und das Lineup gibt ihm recht:

Traktorkestar: Die 12-köpfige Berner Blaskapelle mit explosivem Balkan-Brass, Jazz und Discogroove. Ein Muss für alle, die Party wollen.

Die 12-köpfige Berner Blaskapelle mit explosivem Balkan-Brass, Jazz und Discogroove. Ein Muss für alle, die Party wollen. Kirchweih-Kapelle: Die Partyband schlechthin – bekannt dafür, ganze Festzelte zum Kochen zu bringen.

Die Partyband schlechthin – bekannt dafür, ganze Festzelte zum Kochen zu bringen. Swiss Armed Forces Big Band: Profis in Uniform: Eine der bekanntesten Big Bands der Schweiz liefert Jazz auf Höchstniveau.

Profis in Uniform: Eine der bekanntesten Big Bands der Schweiz liefert Jazz auf Höchstniveau. Mirakolo: Diese Formation sprengt alle Schubladen.

Diese Formation sprengt alle Schubladen. Swiss Powerbrass: Blechbläser mit maximaler Power. Laut, kraftvoll, mitreissend.

Blechbläser mit maximaler Power. Laut, kraftvoll, mitreissend. Die Gendarmen: Unterhaltung der Extraklasse, die Jung und Alt gleichermassen begeistert.

Unterhaltung der Extraklasse, die Jung und Alt gleichermassen begeistert. Dorfspatzen Oberägeri: Beweis, dass auch Tradition und Moderne kein Widerspruch sein müssen.

Sechs Locations, ein Stadtfest

Das Festival bespielt gleich sechs Lokalitäten in der Bieler Innenstadt – von der grossen Hauptbühne bis zur Stadtkirche:

Main Stage Esplanade: Täglich von 16:45 Uhr bis Mitternacht

Täglich von 16:45 Uhr bis Mitternacht Guisanplatz: Täglich 11 bis 23 Uhr, diverse Ensembles und Nachwuchsformationen

Täglich 11 bis 23 Uhr, diverse Ensembles und Nachwuchsformationen Nebia: Zwei exklusive Saalkonzerte (Do/Sa) mit (kostenlosem) Ticketing, solange der Vorrat reicht

Zwei exklusive Saalkonzerte (Do/Sa) mit (kostenlosem) Ticketing, solange der Vorrat reicht Stadtkirche: Drei intime Konzerte mit zwei Duos und einem Trio

Drei intime Konzerte mit zwei Duos und einem Trio Gaskessel: Programm in Zusammenarbeit mit der SRG und dem Autonomen Jugendzentrum

Programm in Zusammenarbeit mit der SRG und dem Autonomen Jugendzentrum Stadtbibliothek: Gespräche, Interviews und ein Stummfilm mit Live-Musik

Dazu kommen 13 Konzertlokale, in denen die Musikgesellschaften ihre einstudierten Musikstücke der Jury präsentieren.

Jetzt als Helfer dabei sein!

Ein Festival dieser Grösse funktioniert nur dank Hunderten von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Das EMF26 sucht noch tatkräftige Unterstützung im Backstage, an Infopoints, bei den Verpflegungsständen und in vielen weiteren Bereichen. Du bist mitten im Geschehen, hautnah am grössten Blasmusikfestival der Welt.

Egal ob nur eine Schicht oder mehrere Tage, alle Infos und die Anmeldung für deine bevorzugte Tätigkeit gibt es unter www.emf26.ch/helfer – werde Teil des EMF26, dem ersten Eidgenössischen Musikfest seit 10 Jahren!

Junge Generation im Rampenlicht

Das EMF26 gibt der nächsten Generation bewusst eine eigene Plattform: Die Youth Night am Donnerstagabend im Nebia ist einer der Programmhöhepunkte. Dazu treten Formationen wie Swing Kids (Thurgau), Les Armourins (Westschweiz), Young (R)evolutions (Ostschweiz), Jazz’On (Biel) und der Tambourenverein T-O-M (Aargau) auf. Frisch, divers, überraschend.

Das vollständige Programm

MAIN STAGE ESPLANADE

Mittwoch: Eröffnungsfeier

Eröffnungsfeier Donnerstag: Streetbandits · Swiss Powerbrass · Brassig · Kirchweih-Kapelle

Streetbandits · Swiss Powerbrass · Brassig · Kirchweih-Kapelle Freitag: Die Gendarmen · Swiss Armed Forces Big Band · Traktorkestar · Molotow Brass Orkestar

Die Gendarmen · Swiss Armed Forces Big Band · Traktorkestar · Molotow Brass Orkestar Samstag: Mirakolo · Sneaky Funk Squad · Matt Stämpfli Big Band · Professor Wouassa

Mirakolo · Sneaky Funk Squad · Matt Stämpfli Big Band · Professor Wouassa Sonntag: Swiss Army Ländler Chapel · Concert Band Kantonspolizei Bern · Dorfspatzen Oberägeri · Big Band No Limits · ab 18:30: Schlussfeier mit Überraschungen

BÜHNE GUISANPLATZ

Donnerstag bis Sonntag (Auswahl): Naked Sheep Band · Blaskapelle Nord-Süd · Unglaublech · Swing Kids · Ensembles der Musikschule Biel · Ankebock · Frienisberger Blasmusikanten · Unique Horns · showband.ch Stage Band · CHINZILLA · u.v.m.

NEBIA (GRATIS SAALKONZERTE MIT TICKETING, SOLANGE DER VORRAT REICHT)

Donnerstag: Youth Night

Youth Night Samstag: Brass Band Fribourg

STADTKIRCHE (GRATIS MIT TICKETING, SOLANGE DER VORRAT REICHT)

Donnerstag: Age-Freerk Bokma (Orgel) & Adrien Oggier (Trompete)

Age-Freerk Bokma (Orgel) & Adrien Oggier (Trompete) Freitag: Nadia Bacchetta (Orgel) & Reto Anneler (Saxophon)

Nadia Bacchetta (Orgel) & Reto Anneler (Saxophon) Samstag: Concertino Rüedi3: Sally Jo Rüedi (Orgel), Thomas Rüedi (Euphonium), Tobias Rüedi (Perkussion)

STADTBIBLIOTHEK

Freitag: Stummfilm mit dem Simon Quinn - Sprachlos Ensemble

Stummfilm mit dem Simon Quinn - Sprachlos Ensemble Samstag: Gespräche und Interviews mit Katha P. Langstrumpf und dem Verein CulturL

Das Eidgenössische Musikfest 2026 📅 14. bis 17. Mai 2026, Biel/Bienne 🎉 Eintritt zu allen Veranstaltungen inkl. Konzerte: kostenlos 🎯 Saalkonzerte: Ticketing zur Platzreservierung auf eventfrog.ch 📅 14. bis 17. Mai 2026, Biel/Bienne 🎉 Eintritt zu allen Veranstaltungen inkl. Konzerte: kostenlos 🎯 Saalkonzerte: Ticketing zur Platzreservierung auf eventfrog.ch Alle Infos und das vollständige Programm

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