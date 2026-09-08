Mit einem JA nur Neutralitätsinitiative stärken wir die Schweiz als Ort des Friedens, der Vermittlung und der humanitären Hilfe.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um politische Werbung.

Die Neutralität ist ein Instrument des Friedens. Wären alle Staaten auf der Welt neutral, dann gäbe es keine Kriege. Die Schweiz verzichtet seit Jahrhunderten auf kriegerische Machtpolitik. Als immerwährend neutrales Land verpflichtet sie sich, keinen Krieg zu beginnen und keine kriegführende Partei zu unterstützen. Dank der Neutralität ist die Schweiz vom grossen Morden der beiden Weltkriege verschont geblieben.

Solidarisch mit den Opfern

Doch die Neutralität schützt nicht nur die Schweiz, sie dient auch dem Frieden in der Welt. Nur wenn wir neutral sind, können wir dies- und jenseits der Fronten Hilfe leisten. Wir sind solidarisch mit den Opfer, nicht mit Herrschern und Regierungen.

Warum ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in der Schweiz ? Weil wir neutral sind. Das ist die Basis unserer humanitären Tradition. Dank der Neutralität können wir in Konflikten vermitteln und unsere Guten Dienst anbieten.

JA zur bewährten Neutralität

Leider hat die aussenpolitische Glaubwürdigkeit der Schweiz in letzter Zeit gelitten. Die Welt sieht uns nicht mehr als neutral an. Das schwächt unsere Friedensbemühungen – zum Nachteil der Schweiz und der Welt.

Die Neutralitätsinitiative stellt die bewährte Schweizer Neutralität wieder her. Damit auch die kommenden Generationen in Frieden, Sicherheit und Freiheit leben. Darum braucht es am 27. September ein JA zur Neutralitätsinitiative!