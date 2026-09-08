Bei diesem Beitrag handelt es sich um politische Werbung.
Die Neutralität ist ein Instrument des Friedens. Wären alle Staaten auf der Welt neutral, dann gäbe es keine Kriege. Die Schweiz verzichtet seit Jahrhunderten auf kriegerische Machtpolitik. Als immerwährend neutrales Land verpflichtet sie sich, keinen Krieg zu beginnen und keine kriegführende Partei zu unterstützen. Dank der Neutralität ist die Schweiz vom grossen Morden der beiden Weltkriege verschont geblieben.
Solidarisch mit den Opfern
Doch die Neutralität schützt nicht nur die Schweiz, sie dient auch dem Frieden in der Welt. Nur wenn wir neutral sind, können wir dies- und jenseits der Fronten Hilfe leisten. Wir sind solidarisch mit den Opfer, nicht mit Herrschern und Regierungen.
Warum ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in der Schweiz ? Weil wir neutral sind. Das ist die Basis unserer humanitären Tradition. Dank der Neutralität können wir in Konflikten vermitteln und unsere Guten Dienst anbieten.
JA zur bewährten Neutralität
Leider hat die aussenpolitische Glaubwürdigkeit der Schweiz in letzter Zeit gelitten. Die Welt sieht uns nicht mehr als neutral an. Das schwächt unsere Friedensbemühungen – zum Nachteil der Schweiz und der Welt.
Die Neutralitätsinitiative stellt die bewährte Schweizer Neutralität wieder her. Damit auch die kommenden Generationen in Frieden, Sicherheit und Freiheit leben. Darum braucht es am 27. September ein JA zur Neutralitätsinitiative!
Die Initiative verfolgt ein klares Ziel. Sie verankert die bewährte Schweizer Neutralität in der Bundesverfassung (Art. 54a Schweizerische Neutralität). Und dies in vier einfachen und verständlichen Punkten.
- Die Schweiz ist immerwährend und bewaffnet neutral.
- Die Schweiz tritt keinem Militär- oder Verteidigungsbündnis bei, ausser sie wird angegriffen.
- Die Schweiz beteiligt sich nicht an militärischen Auseinandersetzungen zwischen Drittstaaten und trifft auch keine nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen gegen kriegführende Staaten. Vorbehalten sind Verpflichtungen gegenüber der UNO sowie Massnahmen zur Verhinderung von Umgehungsgeschäften.
- Die Schweiz nutzt ihre immerwährende Neutralität für die Verhinderung und Lösung von Konflikten und steht als Vermittlerin zur Verfügung.
Die Initiative verfolgt ein klares Ziel. Sie verankert die bewährte Schweizer Neutralität in der Bundesverfassung (Art. 54a Schweizerische Neutralität). Und dies in vier einfachen und verständlichen Punkten.
- Die Schweiz ist immerwährend und bewaffnet neutral.
- Die Schweiz tritt keinem Militär- oder Verteidigungsbündnis bei, ausser sie wird angegriffen.
- Die Schweiz beteiligt sich nicht an militärischen Auseinandersetzungen zwischen Drittstaaten und trifft auch keine nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen gegen kriegführende Staaten. Vorbehalten sind Verpflichtungen gegenüber der UNO sowie Massnahmen zur Verhinderung von Umgehungsgeschäften.
- Die Schweiz nutzt ihre immerwährende Neutralität für die Verhinderung und Lösung von Konflikten und steht als Vermittlerin zur Verfügung.