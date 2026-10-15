Die Stars des europäischen Fussballs sind wieder da: Entdecke sie in der neuen Topps Match Attax-Kollektion! Am Sonntag, 25. Oktober 2026, wartet im SonntagsBlick ein Päckli gratis auf dich. Sammeln, tauschen und mitfiebern!

Dein Team. Deine Stars. Dein Sammelfieber – die neuen Topps Match Attax sind da!

Dein Team. Deine Stars. Dein Sammelfieber – die neuen Topps Match Attax sind da!

Die neue Topps Match Attax 26/27-Kollektion ist da – mit frischen Designs, innovativer Kartentechnologie und vielen Möglichkeiten zum Sammeln, Tauschen und Spielen.

Mit dabei sind alle drei UEFA-Klubwettbewerbe: Champions League, Europa League und Europa Conference League. Insgesamt warten 316 Base-Karten und zahlreiche besondere Chase-Karten mit grossen Fussballnamen, spannenden Rivalitäten und aufstrebenden Talenten auf dich.

Freu dich auf neue Subsets wie Stealth Strike, Showboat Legends, Infinity und Cup Champion. Dazu kommen die speziell gestanzten Chrome Award Winner Cards mit von Fans gewählten Kategorien, die auf 100 Stück limitierten Gold Rush Ultra Limited Editions exklusiv bei Topps.com sowie seltene Lethal Combo-Karten. Mit etwas Glück findest du darin sogar eine von fünf exklusiven Autogrammkarten. Auch echte Autogramme, Match-worn Relics und neue Folien-Finishes machen die Kollektion besonders.

Ob du deine Traumelf zusammenstellst, die Black Edge-Inserts suchst oder auf eine der weltweit nur fünf Dual-Autogrammkarten hoffst: In dieser Saison gibt es für alle Sammlerinnen und Sammler Neues zu entdecken.

Mehr Informationen zu Topps Match Attax findest du auf de.topps.com.

Am Sonntag, 25. Oktober 2026, liegt dem SonntagsBlick ein Päckli gratis bei. Jetzt zugreifen!