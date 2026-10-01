Mit der Blick News- und Sport-App wird dein Smartphone zur Newszentrale der Extraklasse. Du findest alle relevanten Nachrichten top aktuell auf einen Blick. Die wichtigsten Fragen zur App beantwortet das FAQ.

Mit der Blick News- & Sport-App bist du rund um die Uhr informiert, was im In- und Ausland passiert. Ob Wirtschaft, Politik, Sport, People, Life, Gesundheit oder Auto: Wir bringen dich mitten hinein ins Weltgeschehen – viel Vergnügen wünscht Blick.

Wo kann man die App downloaden?

Download App für iOS

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Welche Vorteile bringt die Blick-App?

Schnelle Infos aus der ganzen Welt rund um die Uhr

Push-Meldungen & Liveticker zu den wichtigsten Ereignissen

Sport-Live-Center mit allen Resultaten zu den wichtigsten Sportgeschehen

Multimediale News: Die besten Bilder, Videos, Infografiken & Panoramen

Podcasts zu aktuellen Themen

Leserreporter-Funktion: Werde direkt selber zum Journalisten oder zur Journalistin

Intuitive Bedienung

Kostenlos

Wie kann ich die App auf meinem Gerät installieren?

Du findest unsere Apps im Apple Store oder Google Play Store. Nutze entweder die beiden Links oben oder suche im jeweiligen Store. Unsere App ist kostenlos.

Ich kann die App nicht installieren, was kann ich tun?

Bitte stelle sicher, dass du bei Apple mit deiner Apple-User-ID angemeldet bist! Weiter sollte gewährleistet sein, dass dein Gerät über eine aktuelle iOS-Betriebsversion verfügt.

Gibt es regelmässig Updates?

Ja, denn wir arbeiten kontinuierlich an der App und versuchen, auf deine Wünsche einzugehen.

Gibt es Bedienungsanleitungen für die App?

Es gibt keine gedruckte Bedienungsanleitung für die Blick-App. Bitte wende dich bei Fragen an: feedback+app@blick.ch

Ich habe ein technisches Problem, wo kann ich mich melden?

Grundsätzlich ist es wichtig, dass du die App jeweils mit den Updates auf den neusten Stand bringst. Treten trotzdem technische Probleme auf, hilft dir der technische Support gerne weiter: feedback+app@blick.ch.

Wie können Push-Nachrichten aktiviert werden?

Nach dem Download der App hast du die Möglichkeit, Push-Nachrichten zuzulassen. Push-Nachrichten können jederzeit innerhalb der App aktiviert / deaktiviert werden. Mit der Aktivierung der Push-Funktion wirst du aktiv über bestimmte Ereignisse informiert. Du erhältst eine Nachricht auf dein Mobiltelefon. Klicke in deiner App auf «Einstellungen», dann auf «Push Einstellungen» und erlaube Benachrichtigungen.

Wie kann ich die Push-Nachrichten für iOS und Android deaktivieren?

Wenn du ein iPhone besitzt, kannst du die Push-Nachrichten in den «Einstellungen» ändern. Dafür einfach runterscrollen, auf das «Blick»-Symbol klicken und unter «Mitteilungen» die Funktion «Mitteilungen erhalten» deaktivieren.

Auf Handys mit Android-Betriebssystem ist der Vorgang ähnlich. Wie beim iPhone können die Benachrichtigungsoptionen für jede einzelne App angepasst werden. Bei den meisten Android-Versionen befinden die sich in den Einstellungen unter «Apps». Dort in den Detaileinstellungen kann man die Pushs unter «Benachrichtigungen» anpassen.

Du hast trotzdem noch Probleme mit dem Deaktivieren der Blick-Pushnachrichten? Melde dich unter feedback+app@blick.ch.

Live-Resultate & Follow My Team

In der Blick News & Sport App findest du ab sofort sämtliche Resultate und Analysen unserer Redaktion. Ebenso die Liveticker, die mit brandaktuellen Videos, Tweets und Instagram-Beiträgen zu einem multimedialen Erlebnis werden. Genauer konnte man Sport bisher nicht mitverfolgen.

Im neu aufbereiteten Resultate-Center kann man sich in diverse Sportarten, von Fussball bis Tennis, in verschiedene Ligen und Spieler-Statistiken vertiefen.

Login

Und: Wir werden euch, liebe Leserinnen und Leser, noch stärker einbinden. Mit neuen Features und mit unserem neu geschaffenen Community-Team, das eure Beiträge auf Blick.ch moderiert.

Wer mitdiskutieren will, muss sich einloggen. Wenn du eingeloggt bist, kannst du auch deinen Lieblingsteams folgen und den Darkmodus der App einstellen.

Wenn du schon ein Profil angelegt hast, wird dieses automatisch verknüpft. Falls du noch keine E-Mail-Adresse hinterlegt hast, solltest du dies jetzt tun.

Feedback zur App

App-Feedback (Tool)

Datenschutz

Keine Angst: Wir sammeln damit nicht mehr Daten als vorher und schützen diese mit den höchsten Sicherheitsstandards. Du kannst deine Angaben zu jeder Zeit abändern oder dein Profil löschen. Falls du Fragen hierzu hast: Weil uns Transparenz wichtig ist, haben wir auf allen Ringier-Seiten unter «Datenschutz» ein Erklärvideo eingebunden.

Wie kann ich die Blick App deinstallieren?

Drücke auf deinem Homescreen so lange auf die App (ohne sie zu öffnen), bis eine entsprechende Benachrichtigung erscheint. Folge dann den Anweisungen.