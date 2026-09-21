Zöllner stellen 2,5 Kilogramm Kokain im Aargau sicher

Eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hat bei einer Zollkontrolle im Kanton Aargau in einem Fahrzeug rund zweieinhalb Kilogramm Kokain entdeckt. Das Betäubungsmittel, der Fahrer sowie das Fahrzeug wurden der Kantonspolizei Aargau übergeben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft BAZG stoppte am 14. September 2026 in Mumpf einen Autofahrer

Mann hatte gefälschte Dokumente, war zur Verhaftung ausgeschrieben

Im Auto entdeckt: 2,5 Kilogramm Kokain in der Mittelkonsole

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am vergangenen Montag stoppte eine mobile Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) in Mumpf AG einen in der Schweiz immatrikulierten Personenwagen. Der Autofahrer war ein in der Schweiz wohnhafter 40-jähriger Mann mit deutschem Pass. Der 40-Jährige konnte keinen gültigen Führerausweis vorweisen und führte in einer Tasche einen gefälschten Schweizer Führerausweis sowie eine gefälschte Schweizer Aufenthaltsbewilligung mit.

Weiter stellten die Einsatzkräfte des BAZG fest, dass der Mann zur Verhaftung ausgeschrieben war. Im Rahmen der weiteren Kontrolle kam der Verdacht auf, im Fahrzeug könnten Betäubungsmittel versteckt sein. Spezialisten des BAZG nahmen darauf das Fahrzeug in einer Garage des Zolls genauer unter die Lupe. Dabei fanden sie in einem Versteck im Bereich der Mittelkonsole zwei Pakete mit insgesamt rund zweieinhalb Kilogramm Kokain.

Das BAZG übergab das Betäubungsmittel, den Fahrer sowie das Fahrzeug der Kantonspolizei Aargau für die weiteren Ermittlungen.