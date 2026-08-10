Am vergangenen Freitag ist ein junger Schweizer mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug auf einer deutschen Autobahn schwer verunfallt. Zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Freitagabend ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8 bei Dornstadt (D) zwischen den Anschlussstellen Ulm/West und Merklingen gekommen. Wie das Polizeipräsidium Ulm in einer Mitteilung schreibt, handelt es sich bei einem der Unfallbeteiligten um einen 19-jährigen Schweizer.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der junge Fahrer gegen 20.47 Uhr mit seinem 625 PS starken Fahrzeug den Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Kemmental in Richtung Stuttgart befuhr. Der 19-Jährige verlor mutmasslich aufgrund zu starker Beschleunigung in Kombination mit einer unzureichenden Bereifung die Kontrolle über den BMW M5 Competition – Neupreis über 140'000 Franken.

Eine Spur der Verwüstung

In der Folge kam das Fahrzeug nach rechts ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschliessend schleuderte der hochmotorisierte BMW über alle drei Fahrspuren und prallte in die mittige Betongleitwand. Von dort prallte das Fahrzeug erneut ab und kam schliesslich auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Die Spur der Verwüstung erstreckte sich über mehr als 200 Meter. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Polizei auf rund 85'000 Euro (rund 79'000 Franken).

Zwei Personen im Spital

Der 19-jährige Schweizer und eine Person auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in eine Klinik in Ulm (D) gebracht. Die Fahrbahn Richtung Stuttgart musste zeitweise auf eine Fahrspur verengt werden.

Bei dem Unfall flogen gemäss Polizei auch Fahrzeugteile über die Mittelleitplanke und beschädigten einen Audi, der in Fahrtrichtung München auf der A8 unterwegs war.