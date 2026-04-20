Die Polizei sucht nach Luis Lunghitano (33) aus Dübendorf, der seit Freitag vermisst wird. Zuletzt wurde er am Sonntagabend in einem Zug nach Bellinzona gesehen. Hinweise an die Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luis Lunghitano (33) seit 19. April vermisst, Kapo Zürich sucht Hinweise

Er fuhr am Sonntagabend mit Zug nach Bellinzona, nicht zurückgekehrt

Kantonspolizei Zürich erreichbar unter 058 648 48 48 für Hinweise War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Luis Lunghitano (33) wird vermisst. Die Kantonspolizei Zürich ist auf der Suche nach Hinweisen.

Der Mann ist gestern nicht an seinen Aufenthaltsort in einer Institution in Dübendorf zurückgekehrt und wird seither vermisst, heisst es in einer Mitteilung der Kapo. Abklärungen ergaben, dass er am Sonntagabend mit dem Zug nach Bellinzona gefahren ist.

Zeugenaufruf

Der Vermisste ist zirka 172 Zentimeter gross und von normaler Statur. Er hat dunkelbraune, kurze Haare sowie braune Augen. Seine Fingernägel sind lackiert.

Er trägt vermutlich ein weisses T-Shirt, eine schwarze, leichte Jacke und allenfalls dunkle Turnschuhe. Ebenso dürfte er sein Smartphone sowie das Portemonnaie an Umhängebändeln mitführen. Der Vermisste ist kognitiv eingeschränkt, weshalb um schonendes Anhalten gebeten wird.

Personen, die Angaben zum Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich per Telefon unter 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen.



