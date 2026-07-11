In der Nacht auf Samstag kam es in Dübendorf zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen. Der Töfffahrer und sein Sozius wurden dabei verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 2 Uhr ist einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich in Dübendorf ein Töff aufgefallen, auf welchem der Mitfahrer keinen Helm trug. Nachdem sie diesen zur Anhaltung aufgefordert hat, flüchtete der Töfffahrer.

Schlussendlich fuhr dieser mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch die 30er-Zone der Oberen Zelglistrasse. Bei der Einmündung in die Höglerstrasse kollidierte er mit hoher Geschwindigkeit seitlich mit einem vom Ortsteil Wil herkommenden Personenwagen. Durch den Aufprall wurden der 15-jährige Töfffahrer und sein 16-jähriger Beifahrer weggeschleudert und haben sich mittelschwere bis schwere Verletzungen zugezogen. Die Verletzten wurden durch die Rettungsdienste von Schutz & Rettung Zürich sowie Spital Uster in Spitäler gebracht.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich untersucht. In diesem Zusammenhang sicherte die Polizei die Spuren. Der Motorradlenker, ein 15-jähriger Schweizer, wird wegen Verdacht auf ein Raserdelikt, Entwendung eines Fahrzeugs, Fahren ohne Führerausweis und weiteren Delikten bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Die Feuerwehr Dübendorf-Wangen-Brüttisellen stand vor Ort im Einsatz, sperrte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr.