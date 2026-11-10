Am Montag brach in einem Zimmer im Bundesasylzentrum im Zürcher Kreis 5 ein Brand aus. Vier Personen mussten zur Überprüfung ins Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei Zürich nahm zwei Personen fest.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, meldete eine Person der Stadtpolizei Zürich einen Brand im Bundesasylzentrum im Kreis 5. Die Einsatzkräfte evakuierten daraufhin die gesamte Liegenschaft, teilt die Stadtpolizei Zürich mit. Die weitere Ausbreitung des Feuers konnte in der Folge verhindert und den Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Durch die starke Rauchentwicklung dauerten die aufwendigen Nachlösch- und Entrauchungsarbeiten durch die Milizfeuerwehr der Kompanie West bis kurz vor Mitternacht.

Vier Personen mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht werden, konnten dieses aber im Laufe der Nacht wieder verlassen. Dabei handelt es sich um einen Bewohner sowie drei Mitarbeiter des Bundesasylzentrums.

Algerier und Tunesier festgenommen

Gemäss ersten Erkenntnissen brach der Brand in einem Schlafraum aus. Eine Brandstiftung kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang nahm die Stadtpolizei Zürich einen 22-jährigen Tunesier und einen 24-jährigen Algerier fest. Letzterer befand sich unter den hospitalisierten Personen. Ein Teil der Bewohner konnte nach Abschluss der Arbeiten wieder ins Bundesasylzentrum zurückkehren, für rund 160 Personen musste eine andere Unterkunft organisiert werden.

Die weiteren Ermittlungen und die Untersuchung der Brandursache erfolgt durch Brandermittler der Kantonspolizei Zürich, das Forensische Institut Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich.