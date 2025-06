Zürichs Da Pone bleibt Schweizer Champion laut dem Ranking «50 Top Pizza». Das Restaurant verbessert sich auf Rang 19 im europäischen Vergleich. London etabliert sich mit gleich zwei Restaurants in den Top 5 als Pizza-Hauptstadt ausserhalb Italiens.

Zürcher Pizzeria gehört zu den 50 besten in Europa

Zum zweiten Mal in Folge

1/5 Pizzaiolo Francesco Pone (M.) freut sich über den 19. Platz. Foto: Instagram @dapone.ch

Darum gehts Zürcher Pizzeria Da Pone ist laut Ranking beste der Schweiz

Anonyme Testesser bewerten Hunderte Restaurants für das «50 Top Pizza»-Ranking

Marian Nadler Redaktor News

Die beste Pizza der Schweiz kommt im zweiten Jahr in Folge aus Zürich. Zumindest, wenn es nach dem einflussreichen Pizza-Weltführer «50 Top Pizza» geht.

Anonyme Testesser schlemmen sich Jahr für Jahr für das Ranking durch Hunderte Restaurants in ganz Europa. Dabei gilt allerdings: Italien läuft ausser Konkurrenz und hat sein eigenes Ranking.

Das Restaurant Da Pone aus Zürich kam in diesem Jahr auf den 19. Platz. Im Vorjahr war man noch auf Platz 42 gelandet, hat sich also einige Plätze nach oben gekämpft. Mit «Kytaly» aus Genf ist auf dem 43. Platz in diesem Jahr eine weitere Schweizer Pizzeria mit dabei.

Londoner Pizzeria auf Platz 1

«Wir sind stolz und voller Freude, dass wir dieses Jahr zu den ‹50 Top Pizza Europa› auf Rang 19 platziert und als ‹Top Pizzeria in Switzerland 2024› gewählt wurden», schreiben die Da-Pone-Chefs auf ihrer Webseite. Auf Instagram bedanken sie sich zudem bei Ihren Mitarbeitern, «die dies möglich gemacht» hätten. Ausserdem geht ein Dank «an die Kunden, die sich täglich für uns in Zürich entscheiden».

Spitzenreiter im Ranking ist Napoli on the Road aus London. Die Pizzabäcker aus Grossbritannien waren bereits im vergangenen Jahr auf dem ersten Platz. Auch auf dem vierten Platz findet sich ein Restaurant aus London. Damit darf sich die britische Hauptstadt als die europäische Pizza-Metropole ausserhalb Italiens feiern.

Den zweiten Platz belegte der spanische Newcomer Baldoria aus Madrid. Den dritten Platz teilen sich Restaurants aus Barcelona und Wien.