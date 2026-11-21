Zwei Jugendliche sind am Freitagabend auf dem Zürichsee bei Au ZH aus dem Wasser gerettet worden. Sie waren mit ihrem Segelboot gekentert und kamen unterkühlt ins Spital. Das Boot sank und wird noch gesucht.

Darum gehts Auf dem Zürichsee kenterten am Freitag zwei Jugendliche von 14 und 17 Jahren mit einem Segelboot

Mit Pfeife und Blinklicht machten sie auf sich aufmerksam und wurden von der Seepolizei gerettet

Unverletzt, aber unterkühlt kamen die beiden ins Spital und das gesunkene Boot wird gesucht

Daniel Macher Redaktor News

Am Freitagabend sind auf dem Zürichsee bei Au ZH zwei Jugendliche mit ihrem Segelboot gekentert. Die Seepolizei konnte die beiden im Alter von 14 und 17 Jahren aus dem Wasser retten. Sie wurden unterkühlt ins Spital gebracht.

Kurz nach 17.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass auf dem Zürichsee ein Segelboot gekentert sei und sich zwei Jugendliche an Bord befänden.

Unverletzt aber unterkühlt

Die beiden hatten Schwimmwesten angelegt und trieben rund 380 Meter vom Ufer entfernt im Wasser. Mit einer Pfeife und einem Blinklicht machten sie auf sich aufmerksam. Die ausgerückten Polizisten der Seepolizei konnten die Jugendlichen schliesslich ausfindig machen und an Bord ihres Polizeiboots ziehen. Beide waren unverletzt, jedoch unterkühlt.

Anschliessend wurden sie zum Stützpunkt der Seepolizei gebracht und von dort mit einem Rettungswagen ins Spital transportiert. Das gekenterte Segelboot sank. Bislang konnte es nicht gefunden werden. Die Suche nach dem Boot dauert an.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen auch ein Rettungswagen des See-Spitals Horgen sowie der Seerettungsdienst Wädenswil im Einsatz.