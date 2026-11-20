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Zürich
Zürich: Weihnachtsmarkt «Bellevue Noël» hat eröffnet
Blick am «Bellevue Noël»
«Sieben Glühweine sind machbar»
Neues Design am Bellevue: Ab diesem Jahr steht in der Weihnachtszeit ein riesiger Adventskranz auf dem Sechseläutenplatz. Blick war vor Ort und hat mit Besucherinnen und Besuchern gesprochen.
Publiziert: vor 1 Minute
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