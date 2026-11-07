Am Samstagabend stürzte ein Fussgänger bei einer Tramhaltestelle im Kreis 1 und wurde durch ein losfahrendes Tram verletzt.

Darum gehts Ein 39-jähriger Fussgänger stürzte am Samstagabend bei der Haltestelle Bahnhofstrasse/HB in Zürich

Er fiel zwischen Tram und Perron, wurde einige Meter mitgeschleift und mittelschwer verletzt

Der Trambetrieb wurde zeitweise eingestellt, die Stadtpolizei Zürich klärt den Unfallhergang

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 17.15 Uhr stürzte ein 39-jähriger Fussgänger bei der Haltestelle Bahnhofstrasse/HB zwischen ein Tram und ein Perron.

Dabei wurde er vom losfahrenden Tram 2000 der Linie 7 einige Meter mitgeschleift und mittelschwer verletzt.

Die Sanität von Schutz & Rettung Zürich brachte ihn ins Spital. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Zürich untersucht. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich aus. Der Trambetrieb wurde zwischenzeitlich eingestellt.