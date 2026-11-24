Am Dienstagabend kam es in Dietikon m Kanton Zürich zu einem Autounfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die beiden Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuss. Die Polizei hat eine schweizweite Fahndung herausgegeben.

Darum gehts In Dietikon raste ein Auto über einen Spielplatz

Eine Passantin wurde dabei verletzt. Die Personen im Auto flüchteten zu Fuss

Die Polizei fahndet nach einer 27-jährigen Schweizerin und einem 41-jährigen Schweizer

Heftiger Unfall in Dietikon ZH. Am Dienstagabend ist ein Auto unkontrolliert auf einen Spielplatz gerast. Dabei wurde eine Passantin verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss Polizei fuhr ein Kleinwagen um 17 Uhr von der Breitistrasse in die Schützenstrasse. Bei dem Manöver verlor die Person am Steuer die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses geriet ins Schleudern und erfasste die 47-jährige Frau. Sie wartete an einer Bushaltestelle mit einer weiteren Person. Die Frau wurde durch den Aufprall weggeschleudert. Sie erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Irrfahrt endet auf Spielplatz

Wie die Polizei weiter schreibt, durchbrach das Auto anschliessend einen Maschendrahtzaun und fuhr quer über einen Spielplatz. Beim Überfahren einer Bodensenke wurde der Auspuff abgerissen. Die Irrfahrt endete mit einem Wendeversuch. Das Fahrzeug war schliesslich nicht mehr fahrfähig.

Allerdings stiegen die beiden Insassen, mutmasslich ein Mann und eine Frau, aus, nahmen die Kontrollschilder des Fahrzeugs an sich und flüchteten zu Fuss.

Polizei fahndet nach Schweizer Pärchen

Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Limmattal-Albis die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse sucht die Kantonspolizei Zürich nach einer 27-jährigen Schweizerin und einem 41-jährigen Schweizer. Die gesuchte Frau dürfte beim Unfall Verletzungen im Kopfbereich erlitten haben. Beide Personen wurde schweizweit zur Fahndung ausgeschrieben. Der Rettungsdienst Spital Limmattal brachte die verletzte Frau in ein Spital.