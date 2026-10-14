Im Zürcher Kreis 9 ist am Mittwochmittag ein Lastwagen mit Anhänger mit einem Tram der Linie 2 kollidiert. Die Stadtpolizei bestätigt den Unfall – zum Hergang und zu möglichen Verletzten ist noch wenig bekannt.

Darum gehts Im Zürcher Kreis 9 kollidierten ein Lastwagen und Tram 2

Beim Abbiegen erfasste er das Tram, das noch bremste

Er fuhr weiter; Verletzte und Hergang sind unbekannt

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochmittag ist es im Zürcher Kreis 9 zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen mit Anhänger und einem Tram der Linie 2 gekommen.

Wie ein Leserreporter beobachtete, erfasste der Lastwagen das Tram beim Abbiegen. Das Tram versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoss jedoch nicht mehr verhindern. Der Lastwagen sei nach der Kollision weiter gefahren.

Stadtpolizei Zürich bestätigt Unfall

Bilder des Leserreporters zeigen eine völlig demolierte Frontscheibe.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage die Kollision. Zum Unfallhergang oder möglichen Verletzten ist noch nichts bekannt.