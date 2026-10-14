Darum gehts
- Im Zürcher Kreis 9 kollidierten ein Lastwagen und Tram 2
- Beim Abbiegen erfasste er das Tram, das noch bremste
- Er fuhr weiter; Verletzte und Hergang sind unbekannt
Janine EnderliRedaktorin News
Am Mittwochmittag ist es im Zürcher Kreis 9 zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen mit Anhänger und einem Tram der Linie 2 gekommen.
Wie ein Leserreporter beobachtete, erfasste der Lastwagen das Tram beim Abbiegen. Das Tram versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoss jedoch nicht mehr verhindern. Der Lastwagen sei nach der Kollision weiter gefahren.
Stadtpolizei Zürich bestätigt Unfall
Bilder des Leserreporters zeigen eine völlig demolierte Frontscheibe.
Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage die Kollision. Zum Unfallhergang oder möglichen Verletzten ist noch nichts bekannt.