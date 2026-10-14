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Unfall im Zürcher Kreis 9
Lastwagen kracht in Tram – grosser Sachschaden

Im Zürcher Kreis 9 ist am Mittwochmittag ein Lastwagen mit Anhänger mit einem Tram der Linie 2 kollidiert. Die Stadtpolizei bestätigt den Unfall – zum Hergang und zu möglichen Verletzten ist noch wenig bekannt.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Die rechte Scheibe des Trams wurde arg in Mitleidenschaft gezogen.
Foto: Instagram (@brandbachcenter)

Darum gehts

  • Im Zürcher Kreis 9 kollidierten ein Lastwagen und Tram 2
  • Beim Abbiegen erfasste er das Tram, das noch bremste
  • Er fuhr weiter; Verletzte und Hergang sind unbekannt
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Janine EnderliRedaktorin News

Am Mittwochmittag ist es im Zürcher Kreis 9 zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen mit Anhänger und einem Tram der Linie 2 gekommen.

Wie ein Leserreporter beobachtete, erfasste der Lastwagen das Tram beim Abbiegen. Das Tram versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoss jedoch nicht mehr verhindern. Der Lastwagen sei nach der Kollision weiter gefahren.

Stadtpolizei Zürich bestätigt Unfall

Bilder des Leserreporters zeigen eine völlig demolierte Frontscheibe.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage die Kollision. Zum Unfallhergang oder möglichen Verletzten ist noch nichts bekannt.

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