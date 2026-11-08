Tödlicher Unfall im Zürcher Hauptbahnhof: Ein junger Mann stürzte kurz nach 1 Uhr vom Perron aufs Gleis und wurde von einem Zug erfasst. Er starb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch am Unfallort.

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Bahnunfall ist in der Nacht auf Sonntag im Hauptbahnhof Zürich ein Mann verstorben. Das vermeldet die Kantonspolizei Zürich am Sonntag.

Gegen 1 Uhr näherte sich ein Mann einem einfahrenden Zug. Kurz darauf stürzte er aus zurzeit nicht bekannten Gründen vom Perron auf das Gleis und wurde vom Zug erfasst. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch die aufgebotenen Einsatzkräfte verstarb der 22-Jährige an der Unfallstelle.

Wie konnte es dazu kommen?

Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat untersucht. «Nach bisherigen Erkenntnissen kann ein Drittverschulden ausgeschlossen werden», schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Mehrere Personen, die den Unfall beobachteten, wurden psychologisch betreut. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Betriebsfeuerwehr sowie die Transportpolizei der SBB und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Einsatz.