Ein mutmasslicher Einbrecher stieg im Zürcher Kreis 1 durch eine offene Balkontüre in eine Wohnung ein. Dank ortbarer Kopfhörer führte die Spur bis ins Kanzleiareal – dort klickten die Handschellen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am späten Dienstagabend ist ein zunächst unbekannter Mann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Zürcher Kreis 1 eingedrungen. Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich gelangte er auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung und stieg durch die offenstehende Balkontüre ein.

In der Wohnung stahl der Mann mehrere Wertgegenstände, darunter Kopfhörer und einen Rucksack. Dann wurde er vom Bewohner überrascht. Dieser schrie den Eindringling an, worauf der mutmassliche Einbrecher über den Balkon ins Freie flüchtete.

Einbrecher nach Ortung festgenommen

Der Bewohner alarmierte sofort die Stadtpolizei Zürich. Weil sich unter dem Deliktsgut auch ortbare Kopfhörer befanden, konnte der Geschädigte deren Standort verfolgen und der Polizei laufend weitergeben. Die Einsatzkräfte nahmen die Fahndung auf und verfolgten das wechselnde Signal bis in den Kreis 4.

Kurz nach Mitternacht kontrollierten Polizisten im Bereich des Kanzleiareals einen Mann, auf den das Signalement des Einbrechers passte. Bei der Kontrolle trug er laut Stadtpolizei Zürich einen grossen Teil der gestohlenen Gegenstände bei sich. Der 29-jährige Algerier wurde festgenommen und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Die Stadtpolizei Zürich mahnt in diesem Zusammenhang zur Vorsicht: «Einbrecher brauchen oft nur wenige Sekunden. Eine offene Balkontüre oder ein unverschlossenes Fenster kann bereits genügen, um ihnen den Einstieg in eine Wohnung zu ermöglichen.» Türen und Fenster sollten beim Verlassen der Wohnung geschlossen, Haus- und Wohnungstüren abgeschlossen und verdächtige Beobachtungen der Polizei über die Notrufnummer 117 gemeldet werden.