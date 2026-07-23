DE
FR
Abonnieren

Zürcher Senioren abgezockt
Fake-Handwerker verlangte 100'000 Franken für Reparaturen

Ein falscher Handwerker zockte im Zürcher Hirzel zwei Rentnerpaare ab. Der 50-jährige Franzose verlangte astronomische Summen für minderwertige Arbeiten. Ein besorgter Sohn liess den Schwindel auffliegen.
Publiziert: vor 51 Minuten
Kommentieren
Die Masche des Mannes war simpel, aber dreist: Er gab sich an der Haustür als Geschäftsführer einer Renovationsfirma aus. (Symbolbild)
Foto: imago/Westend61

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Falscher Handwerker in Hirzel verhaftet, wollte Rentnerpaare massiv abzocken
  • 50-jähriger Franzose forderte bis zu 100'000 Franken für minderwertige Arbeiten
  • Polizei griff ein nach Hinweis eines Sohnes, Verdächtiger wohnt im Kanton Waadt
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes HilligRedaktor News

Dreiste Abzocke im Kanton Zürich: Die Kantonspolizei hat am Dienstagmittag im Hirzel einen falschen Handwerker verhaftet. Der 50-jährige Franzose bot zwei Rentnerpaaren Arbeiten am Haus an – zu Wucherpreisen und weit unter dem branchenüblichen Standard.

Die Masche des Mannes war simpel, aber dreist: Er gab sich an der Haustür als Geschäftsführer einer Renovationsfirma aus. Nach Vertragsabschluss fand er angeblich immer wieder neue Schäden. So trieb er die Kosten gnadenlos in die Höhe. Einem Paar wollte er am Ende 100'000 Franken abknöpfen, dem anderen knapp 90'000 Franken.

Gewerbsmässiger Betrug und Wucher

Aufgeflogen ist der Schwindel nur dank eines aufmerksamen Angehörigen. Ein besorgter Sohn meldete der Polizei am Dienstagvormittag, dass fremde Personen am Haus seiner Eltern arbeiteten und dafür Zehntausende Franken verlangten.

Als die Patrouille anrückte, ertappte sie den Franzosen, der im Kanton Waadt wohnt, in der direkten Nachbarschaft. Er war gerade dabei, am nächsten Haus zu arbeiten. Die Handschellen klickten sofort.

Der Tatverdächtige muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Ihm werden unter anderem gewerbsmässiger Betrug und Wucher vorgeworfen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen