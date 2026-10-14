Stadtpolizei Zürich überführt mutmasslichen Pädokriminellen via Chat

Am Montagvormittag nahm die Stadtpolizei Zürich einen 80-jährigen Schweizer fest. Er steht im Verdacht, über eine Chatplattform Kontakt zu einer vermeintlich 14-Jährigen aufgenommen und ein Treffen zur Vornahme sexueller Handlungen vereinbart zu haben.

Janine Enderli Redaktorin News

Seit dem 8. Oktober 2026 stand ein zunächst unbekannter Mann auf einer öffentlichen Chatplattform mit einem Mädchen in Kontakt. Im Verlauf der Unterhaltung gab dieses an, 14 Jahre alt zu sein.

Der Mann äusserte daraufhin den Wunsch, sexuelle Handlungen mit ihr vorzunehmen, und übermittelte diverse pornografische Inhalte. Anschliessend vereinbarte er ein Treffen mit ihr.

Tatsächlich kommunizierte der Mann mit einem Ermittler der Fachgruppe Kinderschutz der Stadtpolizei Zürich, der sich als 14-jähriges Mädchen ausgab.

Am Montag, kurz nach 11.20 Uhr, erschien der Tatverdächtige am vereinbarten Treffpunkt in Zürich-Affoltern. Dort traf er anstelle des erwarteten Mädchens auf zivile Fahnder der Stadtpolizei Zürich. Diese nahmen ihn fest.

Der 80-jährige Schweizer muss sich wegen des Verdachts auf versuchte sexuelle Handlungen mit Kindern sowie auf das Versenden von Pornografie an Minderjährige vor der zuständigen Untersuchungsbehörde verantworten.