Eine 78-jährige Fussgängerin ist am Donnerstagabend in Horgen bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Ein Auto erfasste die Frau auf einem Fussgängerstreifen. Die Polizei sucht Zeugen und klärt die Unfallursache.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 81-jähriger Fahrer erfasst 78-jährige Fussgängerin in Horgen, Frau verstorben

Unfallstelle wurde mit Laserscanner vermessen, Auto sichergestellt

Seestrasse bis 19 Uhr gesperrt, Polizei sucht Zeugen unter 058 648 67 90

Mattia Jutzeler Redaktor News

Gegen 16.30 Uhr am Donnerstagabend fuhr ein 81-jähriger Autofahrer in Horgen ZH Richtung Wädenswil ZH. Aus derzeit ungeklärten Gründen krachte er im Bereich des Fussgängerstreifens, Höhe der Kreuzung Bahnhofstrasse/Talackerstrasse, mit einer Fussgängerin.

Die 78-jährige Frau wurde beim Aufprall zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Der sofort ausgerückte Rettungsdienst des Seespitals Horgen transportierte die Verletzte nach der medizinischen Notversorgung in ein Spital, wo sie in der Nacht ihren Verletzungen erlag.

Zeugen gesucht

Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl. Spezialisten sicherten Spuren und vermassen die Unfallstelle mit einem Laserscanner. Das beteiligte Auto wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Wegen des Verkehrsunfalls war die Seestrasse bis etwa 19 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Horgen leitete den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.

Die Kantonspolizei Zürich sucht Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können oder die Fussgängerin kurz vor dem Unfall gesehen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten telefonisch unter 058 648 67 90 in Verbindung zu setzen.