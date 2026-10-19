In Zollikerberg ZH ist ein Auto am Montagmorgen aufs Trottoir und danach auf die Gegenfahrbahn geraten. Der 83-jährige Fahrer starb noch vor Ort. Die Polizei vermutet ein medizinisches Problem als Ursache.

Darum gehts Ein 83-jähriger Autofahrer starb am Montagmorgen bei einem Unfall in Zollikerberg ZH noch vor Ort

Wagen geriet aufs Trottoir, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines 58-Jährigen

Der 58-Jährige wurde verletzt ins Spital gebracht – die Strasse blieb rund zwei Stunden gesperrt

Daniel Macher Redaktor News

Am Montagvormittag gegen 10 Uhr ist ein 83-jähriger Autofahrer bei einer Frontalkollision auf der Forchstrasse am Zollikerberg ZH ums Leben gekommen. Der Mann war Richtung Zumikon unterwegs, als er auf Höhe der Überbauung «Am Brunnenbächli» rechtsseitig das Trottoir streifte und anschliessend auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sein Auto mit einem entgegenkommenden Personenwagen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Trotz medizinischer Massnahmen verstorben

Im Vordergrund steht als Unfallursache ein medizinisches Problem des 83-Jährigen. Trotz rasch eingeleiteter medizinischer Rettungsmassnahmen verstarb der Senior noch an der Unfallstelle. Der 58-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Im Einsatz standen die Rettungsdienste von Regio 144 mit Notarzt sowie Schutz & Rettung Zürich. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft See/Oberland geführt.

Wegen des Unfalls musste die Forchstrasse zwischen der Itschnacher-Kreuzung und der Binzstrasse durch die Feuerwehr Zollikon für rund drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.