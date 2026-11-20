Nach einem mutmasslichen Diebstahl im Bahnhofsbereich von Winterthur hat die Stadtpolizei am Donnerstag drei Frauen und einen Mann festgenommen. Ein 96-Jähriger hatte gemeldet, von drei Frauen bestohlen worden zu sein.

Darum gehts Ein 96-jähriger Mann meldete der Stadtpolizei Winterthur einen Diebstahl im Bahnhofsbereich

Die Polizei kontrollierte drei Frauen im Alter von 21, 23 und 30 sowie einen 40-jährigen Mann

Die Polizei nahm drei Rumäninnen und einen Rumänen fest und brachte sie auf die Polizeiwache

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kurz vor 16 Uhr am Donnerstagnachmittag ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung eines 96-jährigen Mannes ein. Dieser gab an, kurz zuvor im Bahnhofsbereich von drei Frauen bestohlen worden zu sein, heisst es in einer Mitteilung.

In der Folge kontrollierten Beamte des Fahndungsdienstes drei Frauen und einen Mann, die dem beschriebenen Signalement entsprachen.

Bei den kontrollierten Personen handelte es sich um drei Rumäninnen im Alter von 21, 23 und 30 Jahren sowie einen 40-jährigen Rumänen, heisst es in der Mitteilung weiter. Alle vier Personen wurden aufgrund des Tatverdachts festgenommen und für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht.