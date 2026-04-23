Darum gehts
- Werkstattunfall in Horgen: 19-Jähriger schwer verletzt durch Fahrzeugkollision
- Fahrzeug prallt gegen Wand, Arbeiter eingeklemmt, per Rega ins Spital geflogen
- Kantonspolizei Zürich sichert Spuren, untersucht Unfallursache, Care-Person betreut Fahrer
Kurz nach 16.30 Uhr manövrierte ein Werkstattmitarbeiter (19) in einem Garagenbetrieb an der Einsiedlerstrasse im Rahmen von Servicearbeiten mit einem Kundenfahrzeug. Dabei verlor er aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr frontal gegen die Werkstattwand. Ein Arbeitskollege (19), der sich vor dem Fahrzeug befand, wurde zwischen der Fahrzeugfront und der Wand eingeklemmt.
Durch die Wucht der Kollision wurde der junge Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen werden. Für die Betreuung des Unfallfahrers bot die Kantonspolizei Zürich eine Care-Person auf.
Die Kantonspolizei Zürich sicherte zusammen mit dem Forensischen Institut Zürich vor Ort Spuren und führte erste Befragungen durch, die für die Ermittlung der Unfallursache relevant sind. Für die notfallmedizinische Erstversorgung stand der Rettungsdienst Seespital Horgen im Einsatz.