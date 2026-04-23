Ein Werkstattunfall an der Einsiedlerstrasse in Zürich endete schwer: Ein 19-Jähriger wurde zwischen einem Auto und der Werkstattwand eingeklemmt. Er musste schwer verletzt per Rega ins Spital geflogen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Werkstattunfall in Horgen: 19-Jähriger schwer verletzt durch Fahrzeugkollision

Fahrzeug prallt gegen Wand, Arbeiter eingeklemmt, per Rega ins Spital geflogen

Kantonspolizei Zürich sichert Spuren, untersucht Unfallursache, Care-Person betreut Fahrer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz nach 16.30 Uhr manövrierte ein Werkstattmitarbeiter (19) in einem Garagenbetrieb an der Einsiedlerstrasse im Rahmen von Servicearbeiten mit einem Kundenfahrzeug. Dabei verlor er aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr frontal gegen die Werkstattwand. Ein Arbeitskollege (19), der sich vor dem Fahrzeug befand, wurde zwischen der Fahrzeugfront und der Wand eingeklemmt.

Durch die Wucht der Kollision wurde der junge Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen werden. Für die Betreuung des Unfallfahrers bot die Kantonspolizei Zürich eine Care-Person auf.

Die Kantonspolizei Zürich sicherte zusammen mit dem Forensischen Institut Zürich vor Ort Spuren und führte erste Befragungen durch, die für die Ermittlung der Unfallursache relevant sind. Für die notfallmedizinische Erstversorgung stand der Rettungsdienst Seespital Horgen im Einsatz.