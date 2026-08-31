Drei-Meter-Python in Wald bei Winterthur eingefangen

Am Donnerstagabend wurde eine drei Meter lange Teppichpython im Wald bei Winterthur entdeckt und eingefangen. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer der Riesenschlange.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Teppichpython am Donnerstag im Wald bei Winterthur-Sennhof entdeckt

Ungiftige Würgeschlange misst drei Meter, Polizei sucht Besitzer

Schlange vom Reptilien-Spezialisten eingefangen, Herkunft unbekannt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Was kroch denn da bitte am Donnerstagabend durch den Wald beim Winterthurer Quartier Sennhof? Beige-Braun geringelt und stattliche drei Meter lang schlängelte dort eine Teppichpython entlang. Wie die Kantonspolizei Zürich auf Instagram schreibt, wurde die Riesenschlage bei ihrem Ausflug im Wald entdeckt und schliesslich vom Reptilien-Spezialisten der Abteilung Tier- und Umweltschutz der Polizei eingefangen.

Die Würgeschlange ist ungiftig und wie die Polizei schreibt, mittlerweile sicher untergebracht. Woher das Tier kam und wie es dorthin gelangte, ist noch unklar. Deshalb sucht die Polizei nun nach dem Besitzer des Tieres oder Personen, die wissen, wo die Riesenschlange normalerweise zu Hause ist.