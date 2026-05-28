Die ETH Zürich hat die Zürcher Polizei um Unterstützung bei der Entsorgung einer potenziell gefährlichen chemischen Substanz aus einem früheren Forschungsbestand ersucht. Dazu gehören eine zeitlich begrenzte Evakuation im unmittelbaren Umfeld der ETH Zürich am 7. Juni.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft ETH Zürich entsorgt gefährliche Substanz Chlortrifluorid am 7. Juni 2026

Evakuierung und Strassensperrungen zwischen Leonhardstrasse und Weinbergfussweg geplant

Einsatz von 10 bis 16.30 Uhr am 7. Juni

Janine Enderli Redaktorin News

Die ETH Zürich beabsichtigt, eine potenziell gefährliche chemische Substanz aus einem früheren Forschungsbestand zu entsorgen, heisst in einer Medienmitteilung der Polizei. Bei der Substanz handelt es sich um Chlortrifluorid in einer Gasflasche.

Diese war bislang in einem zugangsbeschränkten Labor der ETH Zürich gelagert. Für die Verladung und den Abtransport werden vorsorgliche Massnahmen getroffen, um einen möglichst sicheren Ablauf zu gewährleisten. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich haben Spezialistinnen und Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich, von Schutz & Rettung Zürich und der Stadtpolizei Zürich die Lage beurteilt.

Auf dieser Grundlage ordnet die Kantonspolizei Zürich für den Zeitraum des Verladens eine Evakuierung in einem begrenzten Radius an. Zusätzlich werden in dieser Zeit einzelne Strassenabschnitte vorübergehend gesperrt.

Strassensperrungen und Einschränkungen im ÖV

Diese Sicherheitsmassnahmen erfolgen rein vorsorglich. Die chemische Substanz setzte die ETH Zürich früher in der Gesteinsforschung ein und wird nun durch eine Spezialfirma fachgerecht entsorgt. Während der Verladung und des Abtransports gelten erhöhte Sicherheitsanforderungen. Die temporären Massnahmen ermöglichen einen kontrollierten und sicheren Ablauf der Arbeiten. Die Massnahme wurde durch Fachspezialistinnen und -spezialisten sowie Sicherheitsbehörden sorgfältig vorbereitet.

Während des Einsatzes kommt es temporär zu Strassensperrungen, Einschränkungen im öffentlichen Verkehr und Umleitungen für den Individualverkehr. Die Evakuierungszone umfasst das Gebiet zwischen Leonhardstrasse, Tannenstrasse, Universitätsstrasse, Sonneggstrasse und Weinbergfussweg. Die Dauer des Einsatzes am Sonntag, 7. Juni 2026, ist von 10.00 bis 16.30 Uhr geplant. Die von der Evakuation betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner wurden direkt über den bevorstehenden Einsatz informiert.