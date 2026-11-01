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Ausnahmezustand in Zürich
Wasserwerfer-Einsatz gegen Linksextreme

Linksradikale liefern sich Auseinandersetzung mit der Polizei. Barrikaden, Wasserwerfer: Gegen Mitternacht hat sich die Lage beruhigt.
Publiziert: vor 1 Minute
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