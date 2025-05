Ein Video der Stadtpolizei Winterthur sorgt gerade im Netz für Wirbel. Die Behörde liefert einen Einblick in einen Ausbildungstag der Velo-Polizei. Sie üben nicht nur fahren, sondern auch, wie man das Fahrrad zur Selbstverteidigung nutzt.

Darum gehts Winterthurer Stadtpolizei trainiert Bike Police für Einsatzbereitschaft und Verfolgungen

Polizisten üben Bremsen, Absteigen während der Fahrt und Abwehrtechniken

«Fit, schnell, einsatzbereit – Ausbildungstag der Bike Police!», schreibt die Stadtpolizei Winterthur zu ihrem Video auf Instagram, das am Freitag veröffentlicht wurde. Um für alles gewappnet zu sein, muss man eben trainieren. Das gilt auch für Beamte, die auf Velos unterwegs sind.

Schliesslich kann es sein, dass ein Verdächtiger mit dem Fahrrad verfolgt werden muss – inklusive riskanter Manöver. Darum wurde einen Tag lang auch der sichere Umgang geübt. Bremsen in jeder Situation oder das Absteigen während der Fahrt.

Und das zeigen die Polizisten eindrucksvoll in dem 38 Sekunden langen Clip, der mit Rockmusik unterlegt ist. Und nicht nur das: Trainiert wurden auch Abwehrtechniken. Also wie man das Velo gegen einen potenziellen Angreifer einsetzt.

«Wie ein Kindergarten-Reisli»

Das Video sorgt für mächtig Wirbel – und Stirnrunzeln. Über 1000 Kommentare finden sich unter dem Clip. Viele fragen sich: Ist das wirklich echt? «Das hier ist ganz einfach zum Lachen» oder «Was macht ihr da?» ist in den Kommentaren zu lesen.

Jemand anderes schreibt: «Danke Polizei, jetzt fühl ich mich beim Fahrrad-Wrestling nicht mehr ganz so peinlich.» Manche können nicht fassen, was die Polizei da trainiert. «Unsere Polizei, Hammer, wie ein Kindergarten-Reisli», lautet ein Kommentar.

Und was sagt die Polizei zu dem Video? Und zu den Kommentaren?

«Wir trainieren, um uns im Ernstfall bestmöglich zu schützen und in kritischen Situationen schnell und sicher reagieren zu können. Das mag für eine vielleicht lustig aussehen, das stört uns aber nicht. Für uns steht die Sicherheit an erster Stelle», sagt Andrina Vögeli von der Stadtpolizei Winterthur zu Blick. Bei zirka 1,5 Millionen Aufrufen sei es ohne normal, dass es darunter auch Menschen gibt, denen das nicht so gut gefällt. Vögeli: «Vielleicht wurden diese ja bereits mal von einem Bike Polizisten erwischt.»

Die Bike Police hat laut der Polizei drei Halbtage im Jahr. «Dort wird unter anderem Fahrtechnik, Abwehrtechnik und Schiessen trainiert.» Darunter auch: Selbstverteidigung mit dem Velo. Vögeli: «Das Fahrrad kann im Ernstfall als Hilfsmittel zur Verteidigung eingesetzt werden, gilt jedoch nicht als Waffe. Die Bike Polizisten tragen die gleiche Schutzausrüstung inkl. Waffengurt wie ihre Kollegen.»