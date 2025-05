Die Stadtpolizei Winterthur kontrollierte am Samstag zwei Männer, die Kokain auf sich trugen. Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung wurde eine professionelle Indoor-Hanfanlage, diverse Betäubungsmittel, Bargeld sowie mehrere Waffen entdeckt.

Polizei entdeckt Indoor-Hanfanlage in Winterthur

Polizei entdeckt Indoor-Hanfanlage in Winterthur

Die Polizei stellte Marihuana, Haschisch, mehrere Portionen Kokain und über 1500 Franken Bargeld sicher. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Valentin Köpfli Redaktor News

Grosser Drogenfund in Winterthur ZH: Am späten Samstagabend kontrollierte die Stadtpolizei Winterthur in der Nähe des Hauptbahnhofs einen Schweizer (52). Dabei stellte sie eine kleine Menge Kokain sowie über 500 Franken Bargeld sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Kurze Zeit später kontrollierten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Winterthur in der Nähe einen weiteren Schweizer (39), der ebenfalls Kokain auf sich trug. Die anschliessenden Ermittlungen ergaben, dass der zuvor festgenommene 52-Jährige mutmasslich als Lieferant des 39-Jährigen fungierte.

Gasdruckwaffen und Bargeld

Aufgrund dieser Erkenntnisse ordnete die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung beim Tatverdächtigen an, der in einer Wohnung zusammen mit einem weiteren Schweizer (53) lebt. Bereits beim Betreten der Liegenschaft nahmen die Polizisten einen starken Marihuana-Geruch wahr. Bei der Hausdurchsuchung stiessen die Einsatzkräfte dann auf eine professionell betriebene Indoor-Hanfanlage, die sich über zwei Stockwerke erstreckte.

Zudem konnten rund zwei Kilogramm Marihuana, etwa 150 Gramm Haschisch, mehrere Portionen Kokain und über 1500 Franken Bargeld sichergestellt werden. Darüber hinaus hat die Polizei neun Gasdruckwaffen gefunden. Der Mitbewohner steht im Verdacht, Betäubungsmittel im Umfang von mehreren Kilogramm verkauft und dabei mehrere Zehntausend Franken Umsatz erzielt zu haben. Weitere Ermittlungen sind im Gang.